Tajani alla cena dell’Ucid Lazio: “Lavoriamo per l’autonomia energetica”. Pedrizzi: “Difendere la casa”

Grande successo, martedì sera, per il consueto appuntamento annuale con la cena sociale dell’Ucid, la sezione Lazio dell’Unione Cristiana Imprenditori e dirigenti, quest’anno dedicata al tema dell’autonomia e della sovranità energetica. La serata, svoltasi nello “Spazio 900”, a Roma, è da anni è una tradizione importante per i soggetti politici ed economici che operano sugli scenari nazionali e internazionali, “ma quest’anno la delicatezza della fase che viviamo, sul fronte della crisi energetica, può davvero trasformare l’appuntamento in un agorà di eccellenza del Paese”, ha spiegato Riccardo Pedrizzi, responsabile di Ucid Lazio e presidente del Cts nazionale. “Non esagero se considero l’evento dell’Ucid di quest’anno, per qualità di presenze e temi trattati, una sorta di ‘Cernobbio’ primaverile per politici, dirigenti ed imprenditori, non solo quelli cattolici che noi rappresentiamo”, ha spiegato Pedrizzi.

La cena dell’Ucid Lazio e il tema dell’energia