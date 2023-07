“Palermo Ladies Open”, di scena il grande tennis femminile. Parla una delle protagoniste (video)

Dal 15 al 23 luglio la città di Palermo e il Country Time Club sono stati teatro della 34esima edizione dei Palermo Ladies Open. Giocatrici provenienti da ogni parte del mondo si sono messe alla prova mostrando il loro talento e soprattutto la loro passione, rendendo il torneo una vera e propria celebrazione del tennis femminile. Tra tutte le partecipanti sono tante le tenniste azzurre che sono scese in campo in questa edizione 2023, a dimostrazione del fatto che il movimento tennistico femminile italiano è in forte crescita.

Camilla Rosatello, dai campi in erba alla terra rossa

La nostra tennista Camilla Rosatello si è confermata una delle protagoniste del torneo. “Sono molto felice di poter partecipare al Palermo Ladies Open. Non è semplice dopo un torneo in erba come quello di Gaiba arrivare a giocare sulla terra rossa. Ma se si riesce ad adattarsi si può giocare molto bene”. Lo ha dichiarato intervistata da Intesa Sanpaolo, Silver Sponsor del torneo, prima di scendere in campo. A trionfare sui campi in terra rossa del Country Time Club di Palermo è stata la cinese Qinwen Zheng, che ha sconfitto in 3 set (4-6, 6-1, 1-6) infrangendo il sogno dell’azzurra Jasmine Paolini in una finale avvincente. Il torneo organizzato dal Country Time Club si conferma così vetrina per il capoluogo siciliano come sede ideale per eventi sportivi internazionali, nonché incubatore di campionesse del tennis globale.