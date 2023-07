Omicidio stradale, altra pena “mite” a Roma. Arriva dal governo il ddl sulla tolleranza zero

Un’altra pena mite per un omicidio stradale. Cristian Lucera, 32 anni, che aveva travolto e ucciso Serena Greco, investendola con la motocicletta su via Nomentana a Roma a ottobre del 2020, è stato condannato a 3 anni e 4 mesi dal tribunale di Roma. La donna, originaria di Salerno, 38 anni , al momento dello schianto mortale era in sella ad uno scooter. La difesa dell’uomo aveva scelto il giudizio abbreviato. Il marito di Serena Greco, il maestro della nazionale di scherma Alessandro D’Agostino, ha partecipato al procedimento come parte civile. La condanna arriva proprio nel giorno della tragedia di Milano, dove un ubriaco ha travolto e ucciso un ragazzino di 15 anni.

Il caso Hutter e la strage di Santo Stefano di Cadore

Due settimane fa aveva destato sconcerto la strage di Santo Stefano di Cadore, con la morte di tre persone, tra cui un bambino di due anni, investite da un auto guidata dalla tedesca Angelica Hutter, arrestata e piantonata in ospedale. La procura di Belluno ha escluso la volontarietà del gesto affermando che la Hutter viaggiava a 90 l’ora in una strada in cui il limite è fissato a 50. FdI aveva protestato negando che la donna tedesca ( risultata negativa all’alcoltest) potesse avere qualche infermità psichica.

Le novità sull’omicidio stradale nel ddl del governo

Alcune settimane fa il governo ha approvato un disegno di legge di diciotto articoli che mira a garantire un maggiore livello di protezione per gli utenti della strada e combinando sanzioni punitive e strategie preventive. La tolleranza zero verrà applicata a chi guida sotto l’influenza di droghe o alcol, con una particolare enfasi sui recidivi. Coloro che sono stati precedentemente condannati per guida in stato di ebbrezza, dovranno rispettare un tasso alcolemico zero e sarà obbligatorio l’uso dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo in caso di positività all’alcol. Saranno aumentate le sanzioni di interdizione alla guida per eccesso di velocità e uso di sostanze.