Michelle, per il 17enne arrestato l’aggravante di vilipendio di cadavere. Al setaccio i cellulari

Si aggrava la posizione del 17enne arrestato per l’omicidio di Michelle Maria Carusa, la ragazza trovata cadavere in un carrello della spesa a Roma nel quartiere di Primavalle. Ed emergono particolari sempre più raccapriccianti sulle dinamiche dell’orrore riferite dallo stesso killer nell’interrogatorio di garanzia (era agonizzante e l’ho lasciata morire”).

Michelle, occultamento e vilipendio di cadavere

Oltre all’accusa di omicidio volontario, gli vengono contestate le aggravanti di vilipendio di cadavere e occultamento. Il giovane, che si trova attualmente nel carcere minorile di Casal del Marmo, avrebbe ucciso con almeno 6 coltellate Michelle, anche lei 17enne. E poi avrebbe cercato di disfarsi del corpo abbandonandolo dentro un sacco nero su un carrello della spesa dietro i cassonetti della spazzatura.

Sei coltellate. Al setaccio i due cellulari sequestrati

La ragazza è stata colpita al collo, all’addome e alla schiena. Secondo i medici che hanno eseguito l’autopsia la povera ragazzo ha provato inutilmente a difendersi. In queste ore sono in corso le verifiche sui cellulari sequestrati nella casa di via Dusmet, dove è avvenuto l’omicidio. Gli investigatori della Squadra Mobile, infatti, eseguiranno accertamenti su entrambi i telefonini sequestrati nell’abitazione di Primavalle (quello di Michelle e quello del presunto killer).

A breve nuove informazioni dall’autopsia

Dal contenuto delle chat si potrà capire il tipo di relazione che c’era fra i due e se dopo l’omicidio il 17enne abbia chiamato qualcuno. Nei prossimi giorni sono inoltre attese ulteriori informazioni dall’esame autoptico, per stabilire con più precisione a che ora risale il decesso di Michelle Causo e in quanto tempo è sopraggiunta la morte.

Mercoledì i funerali, messe in suffragio

Questa sera, in preparazione alla fiaccolata organizzata dall’istituto Gassman, la scuola che frequentava Michelle, in tutte le parrocchie di Primavalle verranno celebrate Sante Messe in suffragio per la ragazza uccisa brutalmente. “Le celebrazioni saranno seguite dallo scampanio pasquale da tutti i campanili. Per esprimere – si legge in una nota del Vicariato di Roma – un cordoglio che nella preghiera manifesta la forza della risurrezione, la vittoria della vita e del bene sulla morte e sul peccato. L’intento è quello di rendere “spiritualmente partecipi tutte le comunità cristiane della prefettura” in vista dei funerali, presieduti da monsignor Baldo Reina, che si terranno mercoledì alle ore 11 presso la parrocchia di Santa Maria della Presentazione.