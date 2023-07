Maltempo, Lombardia e Sicilia invocano lo stato d’emergenza. Anche il Friuli in ginocchio

Dal nubifragio a Milano alle fiamme di Palermo.”Al momento, con una stima davvero provvisoria e certamente destinata a crescere, i danni causati dal maltempo in Lombardia negli ultimi giorni superano i 100 milioni di euro. Con il presidente Fontana chiederemo al governo il riconoscimento dello stato di emergenza“. Lo ha detto l’assessore lombardo alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, in apertura dei lavori del Consiglio regionale.

Lombardia, La Russa: “Chiedereno lo stato d’emergenza al governo”

“Purtroppo – ha spiegato – in 24 ore abbiamo registrato anche due vittime. Ai loro cari, il cordoglio e le nostre sincere condoglianze. Così come siamo vicini a tutte le persone e alle imprese che hanno subito un duro colpo dalla furia del maltempo. Tutti i soggetti interessati, a partire dalla Protezione Civile e dai Vigili del Fuoco, stanno facendo la loro parte senza tregua e con il massimo dell’impegno. Siamo in costante contatto con la Sala operativa regionale – ha concluso l’assessore La Russa- per monitorare in tempo reale l’evolversi della situazione. Il nubifragio che ha colpito la Lombardia questa notte penso possa ritenersi il più intenso da parecchi decenni, entro oggi formalizzeremo al Governo lo Stato di Emergenza”, assicura il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana sui suoi profili social. “I danni subiti dallo sradicamento degli alberi, alle palazzine danneggiate, ai danni agricoli per la grandine, ammontano a centinaia di milioni di euro”.

Stato d’emergenza, Fedriga: “Ne ho parlato con Musumeci, Salvini, Lollobrigida”

Altre regioni flagellate dal maltempo di questi giorni stanno andando verso la proclamazione dello stato d’emergenza. “Ho già sentito i ministri Musumeci, Salvini e Lollobrigida per comunicargli la situazione estremamente difficile che sta vivendo la nostra regione”, dice il governatore del FVG Massimiliano Fedriga. “E’ stata colpita tutta la nostra regione, pensiamo che a Mortegliano si sta evacuando la casa di riposo perché non è più adatta ad ospitare i residenti. Stiamo ora per firmare lo stato di emergenza. Ho già sentito i ministri, mai si era visto un evento simile. Sono state colpite case private in modo drammatico”.

Sicila, FdI: “Danni senza precedenti”

Il gruppo dei parlamentari siciliani di Camera e Senato e il gruppo dell’Assemblea regionale siciliana di Fratelli d’Italia chiedono al governo Regionale e Nazionale lo stato di emergenza per la Sicilia, a seguito della situazione drammatica che sta vivendo. “L’emergenza incendi e la straordinaria ondata di calore hanno messo in ginocchio l’isola: dove, la chiusura dei due principali aeroporti di Catania e Palermo, uno da oltre una settimana, l’altro per alcune ore, ha di fatto isolato la Regione. Senza trascurare i numerosi disservizi dovuti all’assenza di luce e acqua, che mettono ancor più in difficoltà i cittadini in queste ore. Quello che si sta verificando è un danno senza precedenti. Si rischia di tornare ai numeri pre-pandemia, proprio nel periodo di picco dei flussi turistici e del rientro alla terra d’origine di decine di migliaia di persone, con perdite economiche enormi”. Così in una nota i parlamentari siciliani e i deputati regionali di Fratelli d’Italia.