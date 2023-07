Maltempo in Lombardia, danni a Milano e a Monza. Morta una donna di 58 anni a Lissone

Maltempo a Milano e in Lombardia con un morto. Un violento nubifragio ha colpito il capoluogo milanese intorno alle 14 causando danni , mentre una donna di 58 anni è morta a Lissone, in Brianza, schiacciata da un albero mentre si recava a piedi al lavoro.. Sono state oltre 100 le richieste di intervento ai Vigili del Fuoco, soprattutto nella zona nord ovest della città metropolitana. Disagi anche alla circolazione ferroviaria con la chiusura della stazione di Gallarate (in provincia di Varese) e rallentamenti per i treni in transito in quella di Monza. Sempre a Monza i poliziotti hanno salvato una 64enne che rischiava di annegare nel sottopasso di via Casati, oltre a un autotrasportatore rimasto bloccato con l’acqua che ormai stava allagando anche l’abitacolo del mezzo. Il Volo della compagnia Delta Dl 185, partito da Milano Malpensa e diretto a New York JFK è stato dirottato sull’aeroporto di Fiumicino dopo aver incontrato condizioni meteorologiche avverse dopo il decollo.

Confermato il concerto di Springsteen a Monza

Non c’è pace per il “boss” in Italia. Torna, dopo le polemiche sul concerto di Ferrara dopo l’alluvione, Bruce Springsteen che si esibirà domani a Monza. Lo spettacolo per i 70mila fan inizierà alle 19.30 nell’area del Prato della Gerascia all’interno del Parco di Monza. Il sindaco del capoluogo brianzolo, Paolo Pilotto, ha fatto un sopralluogo ed ha confermato l’evento.

Le cause del maltempo e le previsioni

Una massa d’aria fresca spinta sul Nord Italia da perturbazioni atlantiche, la massa d’aria calda spinta sull’Italia dall’anticiclone africano e la Pianura Padana, che per la sua struttura fisica è una sorta di catino che trattiene l’aria calda: sono questi gli elementi del mix che sta portando temperali violenti e grandinate eccezionali sulle regioni settentrionali, mentre al Centro Sud dominano temperature eccezionalmente elevate. Proprio la progressiva discesa dell’aria più fresca verso il Centro Sud, però, promette di mitigare il gran caldo e di riportare le temperature verso i valori medi stagionali, mentre al nord si profila un miglioramento delle condizioni.