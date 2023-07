Malattie immaginarie, FdI: “Cinque milioni di italiani ipocondriaci, costano cinque miliardi l’anno”

“Ci sono almeno cinque milioni di italiani stabilmente patofobici, che eseguono continuamente esami clinici, la gran parte dei quali a carico del servizio sanitario nazionale”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera sostenendo che questo fenomeno costa “5 miliardi di euro l’anno”. “Si tratta di un numero in difetto – aggiunge Antoniozzi – che riguarda tutta la penisola con una novità: l’accesso continuo alle postazioni di emergenza. Non tutti questi cinque miliardi vengono spesi dal fondo del SSN poiché una buona parte riguarda soldi privati per inutili visite a pagamento”.

Le malattie più temute

“Tumori, malattie cardiovascolari, Sla, malattie degenerative – prosegue il vice capogruppo di Fratelli d’Italia-quelle più temute ma anche, e non è una sorpresa, le malattie mentali: si tratta di una tipica manifestazione del panico. C’è gente che teme costantemente di impazzire e affolla i pronto soccorsi. Una delle possibili cause è anche una sorta di bombardamento di notizie sulla salute che genera comportamenti sbagliati. A volte basta una diagnosi sbagliata per produrre un vero e proprio corto circuito. Oltre al costo per il SSN , l’ipocondria ha un costo sociale altissimo perché peggiora la qualità della vita delle persone”.

Ipocondriaci famosi, il caso Woody Allen

Da Marcel Proust a Charles Darwin, addirittura ad Adolf Hitler sino a Woody Allen è lungo l’elenco degli ipocondriaci famosi. In un articolo scritto nel gennaio del 2013 per il New York Times, Allen parlava della sua condizione definendosi un allarmista piuttosto che un ipocondriaco. Da lì partiva la descrizione di diagnosi improbabili, paranoie notturne, allarmismi per cui il sonno della moglie finiva per essere la sola vittima. Dopo una breve descrizione delle sue assurde (e consapevoli) paranoie. Allen finiva per tirare la seguente conclusione: “riassumendo, ci sono due gruppi distinti, ipocondriaci e allarmisti. Entrambi soffrono a modo loro, e le caratteristiche di un gruppo possono sovrapporsi all’altro, ma se sei un ipocondriaco o un allarmista, a questo punto, uno dei due è probabilmente meglio che essere un repubblicano”.