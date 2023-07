La Sciarelli ritrova in spiaggia un 15enne scomparso: lieto fine senza telecamere di Chi l’ha visto

Federica Sciarelli ritrova un 15enne sparito dai radar da ore. La conduttrice di Chi l’ha visto?, che ha fatto della perlustrazione del mondo degli scomparsi una missione di vita che va oltre il lavoro. Con alle spalle inchieste, svolte e missioni sui casi più rinomati della cronaca nazionale, la giornalista in servizio h 24 ha ritrovato il ragazzino che sembrava risucchiato nel nulla in una giornata di sole e di mare come tante, scrivendo il lieto fine su una vicenda che all’improvviso ha fatto temere il peggio…

Federica Sciarelli ritrova sulla spiaggia un 15enne scomparso

Lo cercavano da ore anche con gli elicotteri dopo che i genitori avevano lanciato l’allarme per la scomparsa del figlio. Il ragazzo era con loro sulla spiaggia a Maccarese, sul litorale romano. La voce si sparge, il panico alza l’asticella dei timori e la paura diventa in breve angoscia. Un terreno su cui Federica Sciarelli è abituata a lavorare e ha dimostrato di sapersi muovere bene, ma con l’ausilio di una squadra di autori e, soprattutto, di telecamere e spettatori sollecitati e solleciti nel rispondere agli appelli tv con segnalazioni e avvistamenti. Ma normalmente serve tempo e molta pazienza…

Ricerche a tappeto e ore d’angoscia: poi la giornalista avvista il ragazzo

Invece stavolta, grazie a una massiccia squadra di ricerche specializzate sul campo, ma soprattutto in virtù della tenacia della giornalista, il ragazzino scomparso intorno alle 13, alle 16 era già tra le braccia dei genitori. Le ricerche, come spiega Il Messaggero, «sono partite dopo una segnalazione – si apprende dalla capitaneria di Roma – nell’arco di mezz’ora dall’allarme giunto dal 112». Partendo tempestivamente «sia via mare con l’unità Sar di turno. Che a terra, da parte di Locamare Fregene e della squadra Mare Sicuro della Guardia Costiera». Ricerche a tappeto, a cui hanno collaborato anche vigili del fuoco con elicottero già in area, e mettendo in allerta il battello con sommozzatori da Riva di Traiano.

Un ultimo colpo messo a segno dalla conduttrice di “Chi l’ha visto?”

Poi, intorno alle 16, la svolta: a ritrovarlo, qualche chilometro più giù dal punto di partenza, a Palidoro, è stata Federica Sciarelli. La conduttrice di Chi l’ha visto? si trovava infatti al mare per una giornata di relax, ma ha notato il ragazzo e ha subito avvisato le autorità, rimanendo con lui fino all’arrivo dei genitori. Poi arriva l’annuncio sull’account Twitter della storica trasmissione di Rai 3: «Sta bene il ragazzo scomparso sul litorale di Roma. Mentre erano in corso le ricerche, è stato notato intorno alle 16 sulla spiaggia di #Palidoro davanti all’ospedale Bambino Gesù da #FedericaSciarelli, che è rimasta con lui mentre arrivavano i genitori». E bagnanti prima, e spettatori poi, tirano un sospiro di sollievo.