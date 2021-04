Denise Pipitone, a “Chi l’ha visto?” spuntano intercettazioni inedite e parole-bomba (video)

A Chi l’ha visto? si parla ancora di Denise Pipitone. E questa volta spuntano intercettazioni inedite che complicano il caso della bambina di Mazara Del Vallo scomparsa a 4 anni nel 2004. E che potrebbero fare ipotizzare una possibile riapertura del caso.

Il caso di Denise nuovamente a Chi l’ha visto?

Ospite di Federica Sciarelli su Rai 3, la mamma della piccola, Piera Maggio, ha cercato di ricostruire quanto successo dal giorno della scomparsa in poi. Il primo errore risalirebbe al 2 settembre 2004, giorno successivo alla scomparsa di Denise, quando venne redatto un verbale dalla Questura di Trapani. A quanto pare, infatti, le forze dell’ordine erano convinte di aver ispezionato la casa di Anna Corona, la prima moglie di Pietro Pulizzi, il papà naturale di Denise. In realtà erano stati in un altro appartamento.

La mamma di Denise Pipitone: «Solo lacune e depistaggi»

«In tutta questa storia ci sono state solo lacune e depistaggi, che col tempo non sono state chiarite ma sono addirittura diventate più oscure… Ho saputo della scomparsa di Denise alle 12.30 e sono arrivata a casa poco dopo, trovando già le forze dell’ordine sotto casa», ha spiegato la signora Maggio.

Resta ancora un mistero, per esempio, la telefonata a casa della mamma di Anna Corona. La telefonata sarebbe partita poco dopo la scomparsa della bimba. «La signora Lo Cicero, madre di Anna Corona, ha spiegato di aver ricevuto una telefonata dalla figlia che le diceva di tornare a casa perché era successo qualcosa. Senza dire che cosa. Abbiamo seguito i tabulati telefonici, c’è una sola telefonata che viene ricevuta da quell’utenza e abbiamo individuato via Rieti», è intervenuto il legale di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.

Il giallo delle intercettazioni

C’è poi il giallo delle intercettazioni. In commissariato, una microspia registrò le conversazioni, ma non dall’inizio, tra Anna Corona, la figlia Jessica Pulizzi e Gaspare, l’ex fidanzato di quest’ultima. Ma particolarmente ambigua è la conversazione tra Gaspare e Jessica. L’audio è disturbato, ma il perito riesce a sentire queste parole. Sembra che, parlando di Denise, Gaspare chieda a Jessica: “Che cosa le hai fatto?”. “L’ho messa dentro”, avrebbe risposto la donna bisbigliando. La trascrizione in siciliano è quella del perito del tribunale d’appello. Il consulente della parte civile come il perito sente la frase “Ma misi dintra”. Ma questa versione non convince i periti di Jessica Pulizzi. Jessica, ricordiamo, è stata assolta in tre gradi di giudizio dall’accusa di rapimento della bambina.

Piera Maggio su Anna Corona

Ci sarebbero state poi anche delle conversazioni tra Anna Corona e la figlia, nelle quali le due sospettarono della presenza di cimici. Il mistero attorno alla figura di Anna Corona si infittisce ancora di più quando Piera Maggio dice: «Ora dirò una cosa forte: Anna Corona aveva un atteggiamento molto ambiguo nei miei confronti. I suoi comportamenti erano fortemente provocatori. Era arrabbiata con me perché credeva che avessi distrutto la sua famiglia, ma il suo matrimonio era già naufragato. Non solo: credo che Anna Corona si fosse in qualche modo infatuata di me».