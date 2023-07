La protesta degli eco-teppisti rischia di finire in tragedia: un camionista esasperato prova a investirli (video)

Stavolta la protesta degli eco-teppisti di Ultima Generazione ha rischiato di finire male. E il vorticoso rimbalzo sui social di un video che ritrae un camionista esasperato che, furiosamente spazientito dal blocco stradale, prima scende dal mezzo e si scaglia contro uno dei manifestanti. Il quale, però, non demorde. Resta impassibile e non si sposta neppure di un centimetro dal blocco. Poi, sempre più esacerbato, l’uomo rimonta nella cabina di guida e, ingranata la prima, procede contro il manipolo militante. Uno dei militanti al seguito della Thunberg finisce investito, per fortuna a bassa velocità. E poi trascinato con il muso del veicolo per un breve tratto…

La protesta degli eco-teppisti rischia di finire in tragedia

Alla veemenza delle proteste degli eco-gretini in servizio effettivo e permanente, ieri l’autotrasportatore in Germania incappato in uno dei loro blocchi, ha risposto con la violenza di una reazione frutto dell’esasperazione. L’ira del camionista che ha cercato di spostare gli attivisti dalla strada con la forza, arrivando quasi a investirne uno, prima di riuscire a proseguire il suo tragitto, ha scatenato il dibattito social. Anche perché, la situazione degenerata, poteva preludere a epiloghi ben più tragici. Per fortuna, la vicenda si è conclusa senza alcun ferito. Ma ha comunque dimostrato plasticamente quanto le modalità della protesta degli esponenti di Ultima Generazione siano mal sopportate da chi si vede inibita, ormai quotidianamente, anche solo la possibilità di muoversi e lavorare.

In Germania, la reazione di un camionista esasperato finisce in un video che imperversa sul web

Non per niente il video che arriva dalla Germania, e che da ieri imperversa su Twitter, viene rilanciato insieme ad altri che, nel testimoniare diversi altri episodi di violenza contro gli attivisti da parte di passanti. Automobilisti. E camionisti, tornano a denunciare criticità e reazioni spazientite di fronte a una forma di protesta sempre meno condivisa. Almeno nei modi. Proprio in Germania, oltretutto, appena due giorni fa (il 13 luglio ndr), la mobilitazione di altri esponenti di Ultima Generazione che si erano attivati in due aeroporti del Paese (ad Amburgo e Duesseldorf), aveva portato alla cancellazione di diversi voli. Con sommo disagio di chi, al primo giorno di vacanza dopo la chiusura delle scuole, ha dovuto fare fronte ancora una volta ai blocchi dei manifestanti. I quali, stavolta, si erano incollati alla pista di decollo…

Sotto, dall’account Twitter tedesco di “Letzte Generation” il video del camionista che travolge il blocco di manifestanti