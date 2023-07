Il ministero della Salute incontra le associazioni di Confetra: controlli più efficienti sulle merci in import ed export

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la sala “Tina Anselmi” del Ministero della Salute, la terza riunione del ciclo di incontri voluto dalla Segreteria Tecnica del ministro Schillaci, nell’ambito del Tavolo permanente tra il Ministero della Salute e le Associazioni di categoria Confetra (Confederazione italiana dei trasporti e della logistica)

Il Tavolo, istituito per volontà della stessa Segreteria Tecnica e del sottosegretario con delega Marcello Gemmato, nasce per analizzare e risolvere alcune criticità degli uffici periferici del Ministero (carenza di personale, ritardi nel rilascio dei nulla osta sanitari, difficoltà di ordine logistico) che rallentavano i controlli sulle merci e causavano un impatto negativo sui traffici commerciali.

Il Ministero ha, dunque, avviato – da circa sette mesi – una interlocuzione con i diversi rappresentanti di categoria, facenti capo agli Uffici periferici del nord, centro e sud Italia, al fine di esaminare congiuntamente le questioni e addivenire a soluzioni condivise, in grado di risolvere le problematiche emergenti.

“La parte politica si impegna a cercare soluzioni utili a risolvere i problemi espressi dal territorio”, ha affermato il vice responsabile della Segreteria Tecnica del Ministro, dott. Carlo Monti, coordinatore del Tavolo.

Grazie al supporto della Direzione Generale del Personale Organizzazione e Bilancio (DGPOB), rappresentata dal dott. Celotto e della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSAF), rappresentata dal dott. Lecchini, mensilmente vengono monitorate le evoluzioni e i progressi rispetto alle criticità rappresentate, al fine di un rapido e soddisfacente risultato per tutti.

Il costante dialogo, attivato ad inizio legislatura, sta consentendo di raggiungere risultati utili ad una maggiore tranquillità – organizzativa e di programmazione – alle imprese.

Come dimostrato dal comunicato stampa di Confetra, emanato nei giorni scorsi, l’iniziativa sta producendo i risultati sperati in uno dei settori che ha più pagato l’emergenza covid negli anni scorsi. Nel comunicato Confetra sottolineava che “comincia a produrre risultati concreti la stretta collaborazione instauratasi tra il Ministero della Salute e Confetra per efficientare i controlli sanitari in occasione dello sdoganamento delle merci in import ed export”.