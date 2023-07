Giovanni Allevi: “Sono vivo e combatto per tornare da voi”. Fine della bufala sulla sua morte

“Per tutti quelli che hanno letto nelle ultime ore una bufala sulla mia dipartita, voglio assicurare che nonostante io continui a combattere per ritornare presto con voi, sono sicuramente vivo e non ho mai amato così tanto la vita! A presto!”. È stato lo stesso Giovanni Allevi, attraverso Twitter, a smentire la fake news circolata nelle scorse che lo aveva dato per morto e che dai social era rimbalzata anche sulla stampa. Il pianista, affetto da mieloma, ha corredato il post con una foto che lo vede sorridente, seduto al pianoforte, con i capelli ricci scompigliati e le braccia aperte in un gesto festoso.

Giovanni Allevi: “Sono vivo e combatto per tornare presto da voi”

Non è chiaro allo stato attuale da quale fonte sia stata diffusa inizialmente la bufala. Certo è che molti, tra i quali anche alcuni volti noti, ci hanno creduto, anche perché a cadere nel tranello è stata anche una testata con una sua solida credibilità. L’hashtag Giovanni Allevi su Twitter è andato in tendenza, rimanendoci poi anche grazie alla smentita, con una evoluzione anche nei sentimenti della rete.

La bufala in tendenza sui social

Dopo lo sgomento iniziale, infatti, sono emersi sia il sollievo sia una certa rabbia legata all’idea che dietro alla fake ci potesse essere uno sciacallaggio. Allevi, 54 anni, ha annunciato nel giugno dello scorso anno di essere affetto da mieloma, continuando da allora ad aggiornare fan e follower attraverso i social. “Per superare il dolore, mi dedico alla meditazione. Mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa, finché l’Ego svanisce ed io divento Nulla”, ha scritto il 6 luglio, in uno dei tanti post dedicati alla malattia, ma mai diventati argomento esclusivo del maestro, che sempre condivide l’hashtag #ioAspettoAllevi, dando voce ai tantissimi che non vedono l’ora di poter assistere nuovamente alle sue straordinarie performance.