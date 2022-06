Giovanni Allevi: «Ho una neoplasia dal suono dolce: mieloma». I messaggi dei fan

Il pianista e compositore Giovanni Allevi ha scoperto di avere un mieloma. «Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa». Per dare la triste notizia, il pianista ha scelto di pubblicare una breve nota social postando la foto delle sue mani che scrivono la parola “mieloma” su una partitura.

Giovanni Allevi: «Questa volta dovrò farlo lontano dal palco»

«La mia angoscia più grande – ha aggiunto – è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco», ha concluso riferendosi alle cure che dovrà affrontare.

Giovanni Allevi, i messaggi di incoraggiamento

Tanti i fan che si sono stretti intorno a lui nel dolore, con messaggi di incoraggiamento. Scrive un fan: «Sei tanto amato perché sei uno stupendo essere umano; che questo dia la forza a te e ai tuoi familiari di lottare». E un altro aggiunge: «I miei migliori auguri di pronta guarigione, di forza e di coraggio Maestro, tornerà ad incantarci: l’aspettiamo». E ancora un altro: «So bene come tu stia, ci sono passata ed ho avuto il tuo stesso pensiero. Ce la farai Maestro, con le tue profonde risorse e quelle dei tuoi cari, insieme alle energie positive di tutti noi che ti amiamo e stimiamo profondamente».

Nel 2017 l’intervento per un distacco di retina

Nel giugno 2017 il compositore era stato operato d’urgenza il 29 giugno per un distacco di retina durante uno dei concerti del suo tour in Giappone. In quell’occasione, come riporta il Tgcom.it, aveva continuato a suonare aggravando la situazione, come lui stesso aveva raccontato in seguito confidando anche di avere una riduzione del campo visivo che non gli permette di vedere la mano sinistra mentre suona. Stavolta Allevi ha scelto di annullare il tour estivo Estasi 2022 per poter mettere affrontare la malattia.