GfVip, la rivoluzione: via il trash, Cesara Buonamici opinionista unica “per alzare il livello”

Il “nuovo corso” del Grande Fratello Vip, una rivoluzione in atto. Via il trash, si parte da una sola e inaspettata opinionista, Cesara Buonamici, giornalista e volto storico del Tg5, che conduce fin dall’esordio nel 1992. La scelta di Cesara Buonamici come opinionista del GFV è in linea, come sottolineato da Dagospia che ha anticipato la notizia, con il nuovo rigore imposto dalle direttive di Pier Silvio Berlusconi.

Cesara Buonamici opinionista unica al GfVip: l’indiscrezione

A scegliere la Buonamici per l’inedito ruolo è stato lo stesso Alfonso Signorini, deciso a smarcarsi rispetto al passato. Le indiscrezioni sono state rilanciate sempre da Dago poche ore fa, nella rubrica “A lume di candela” firmata da Giuseppe Candela. Secondo quanto si apprende, la scelta della Buonamici per il reality sarebbe dovuta alla volontà dell’ad Pier Silvio di ridurre al minimo la quota-trash sulle sue reti, volontà ormai nota da tempo. Portando una persona dello spessore e della sobrietà della Buonamici, il livello della trasmissione non potrà che alzarsi. Di certo, per la Buonamici si aprirebbe una nuova, inedita avventura. Con la sfida di far collimare anche gli ascolti con la rivoluzione anti-trash auspicata.

Gfvip, la scelta della Buonamici per “ripulire” l’immagine del programma

Un volto noto e autorevole, non identificabile con il mondo dei reality show e del gossip: quello di Cesara Buonamici potrebbe essere il profilo giusto chiesto da Pier Silvio Berlusconi per “ripulire” un po’ l’immagine di un programma che più volte ha debordato nella volgarità più assoluta. Cesara Buonamici potrebbe quindi essere uno dei due nomi che affiancheranno Alfonso Signorini nell’avventura del reality show che ripartirà il 18 settembre su Canale 5. La partecipazione di Cesara Buonamici, se confermata, chiuderebbe la strada a una delle due opinioniste in pole position sino a pochi giorni fa: ovvero Katia Ricciarelli e Paola Barale. Una delle due potrebbe rimanere al fianco di Alfonso Signorini. Probabilmente la showgirl di Fossano, vista la decisione da parte dei vertici aziendali di cercare di scremare le polemiche nelle quali la Ricciarelli si è spesso trovatqa invischiata.

Selvaggia Lucarelli “boccia la “Buonamici”

La scelta di arruolare Cesara Buonamici come unica opinionista dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere e Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua dai profili social: “La scelta di Cesara Buonamici come opinionista unica del GF è, nonostante le buone intenzioni, sbagliata” – ha scritto su Twitter – .“Se l’intenzione è di riportare il trash alla dimensione dell’intrattenimento, bisogna pescare tra chi sa fare intrattenimento, non una giornalista che serve chiaramente al posizionamento. Perché rischia di non servire al programma”. La Lucarelli non nutre fiducia nella capacità della Buonamici di stupire e riuscire in questa nuova avventura, se sarà confermata la notizia. Sicuramente un buon motivo per la conduttrice del Tg5 di smentirla con i fatti.