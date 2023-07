Fratelli d’Italia a lutto per la morte di D’Anteo, Meloni: “Ha dato tutto se stesso per aiutare gli altri, ci mancherà”

“Fratelli d’Italia Toscana è in lutto per la scomparsa di Alessandro D’Anteo, viceresponsabile nazionale e presidente regionale del dipartimento disabilità di Fratelli d’Italia“. È stato Fabrizio Rossi, coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, a dare la notizia della morte. D’Anteo, pisano, 52 anni, disabile, era malato da tempo e ricoverato in ospedale da una ventina di giorni.

FdI a lutto per la morte di Alessandro D’Anteo

Profondo cordoglio è stato espresso da tutta Fratelli d’Italia toscana per la scomparsa dell’amico Alessandro. “Una persona sempre disponibile, cordiale e preparata, da sempre attenta alle tematiche legate alla disabilità e non solo. Ti vogliamo ricordare così come eri. Con il tuo bel sorriso e la grande voglia di lottare per le tue idee”, dice Rossi.

Meloni: hai dato tutto te stesso per gli altri, ci mancherai

Lo stesso premier Giorgia Meloni, con un messaggio sui social, ha voluto rende omaggio “al dirigente apicale” del dipartimento equità sociale e disabilità di Fratelli d’Italia. “Eri soprattutto un militante impegnatissimo che ha dato tutto se stesso per aiutare gli altri. La tua scomparsa lascia un grande vuoto nella nostra comunità politica. Grazie per aver lottato insieme a noi Alessandro, ci mancherai”.

Il cordoglio della città di Pisa, degli alleati e delle associazioni disabili

Cordoglio per la scomparsa di D’Anteo, molto conosciuto a Pisa anche per il suo impegno nello sport paralimpico, è stato espresso anche dal sindaco Michele Conti e dai suoi colleghi di partito. Ma anche da tanti esponenti delle associazioni impegnate nel settore della disabilità. Si dice addolorato per la morte dell’esponente di Fratelli d’Italia anche il deputato pisano della lega Edoardo Ziello. “Alessandro era un militante appassionato e determinato. Con lui il confronto politico partiva sempre da una base, ovvero il massimo rispetto. Amava il nostro territorio. E con il suo contributo si è lavorato con grande determinazione per promuovere le politiche sociali dell’amministrazione pisana. Mettendo sempre al centro l’interesse dei più fragili e le politiche dell’accessibilità. Esprimo il più profondo cordoglio e la mia personale vicinanza alla famiglia di Alessandro e alla sua comunità politica”.