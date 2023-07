Forlani, lunedì i funerali di Stato. Bandiere a mezz’asta e lutto nazionale. Quando Pansa lo chiamò “coniglio mannaro”

A seguito della scomparsa dell’ex presidente del Consiglio dei ministri, Arnaldo Forlani, è stata disposta, dall’8 al 10 luglio 2023, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero”. Lo rende noto Palazzo Chigi. Il 10 luglio 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale. I funerali dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario della Dc , si svolgeranno alle 11 a Roma nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Quel memorabile articolo su l’Espresso

Fu Giampaolo Pansa a coniare il termine “coniglio mannaro” nei confronti del leader marchigiano per sottolineare la sua prudenza e il suo stile curiale, profondamente democristiano. All’indomani dell’elezione a segretario nazionale della balena bianca, nel 1989, che coincise con l’accordo che diede il via al Caf ( Craxi, Andreotti, Forlani) sempre Pansa su l’Espresso scrisse un articolo memorabile nel quale sosteneva che Forlani era cosi ermetico e prudente ” che nemmeno sotto tortura avrebbe detto se preferiva pasta e fagioli a pasta e patate”. Forlani fu comunque sempre apprezzato per il suo galantomismo.