Commissione Bicamerale Infanzia, Michela Brambilla nuovo presidente. “Bambini centrali nel programma di maggioranza”

Michela Vittoria Brambilla, di Forza Italia, è stata eletta oggi, con i voti della maggioranza, presidente della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Vice presidenti sono stati eletti Jole Iotti Saccani e Simona Flavia Malpezzi , segretari, Imma Vietri e Carmen di Lauroex. Brambilla è stata ministro del Turismo nel governo Berlusconi IV, e aveva ricoperto la stessa carica di presidente della commissione Infanzia e adolescenza nella XVII legislatura, durante la quale – ricorda in una nota – “sono state deliberate e svolte cinque indagini conoscitive (povertà e disagio minorile, prostituzione minorile, diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, diritto alla salute dei minori diversamente abili, minori “fuori famiglia)”.”Ringrazio – ha detto la neopresidente – per la fiducia che mi è stata accordata. I cittadini di minore età sono circa 10 milioni e per definizione non votano, ma i loro problemi sono i nostri perché rappresentano il futuro. Farò in modo che la voce dei bambini e degli adolescenti sia ascoltata in Parlamento”.

Elezione Brambilla, la soddisfazione di FdI: “Difenderemo sacralità infanzia”

I partiti della maggioranza hanno sottolineato l’importanza dell’avvio dei lavori della Commissione e la “sacralità dell’infanzia“. Tommaso Foti capogruppo di FdI a Montecitorio, si è congratulato con Brambilla e con la segretaria di Presidenza, Vietri. Paola Ambrogio, senatrice di FdI, ha dichiarato che “Le tematiche che tratteremo toccano da vicino gli tutti italiani: l’infanzia torna al centro dell’agenda politica, in piena coerenza con il programma del governo Meloni”.

L’infanzia torna al centro dell’agenda politica

Soddisfazione anche da parte di Carla Garlatti, garante per l’infanzia, che ha sottolineato come “L’elezione dell’ufficio di presidenza della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza è una buona notizia per i diritti dei minorenni presenti in Italia. Il ruolo che la commissione può ricoprire politiche a favore di bambini e ragazzi è fondamentale. Per questa ragione nelle sono particolarmente soddisfatta dell’avvenuto insediamento della Bicamerale infanzia da me più volte sollecitato”.