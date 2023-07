Una ragazza di vent’anni è stata uccisa a coltellate dall’ex fidanzato a Cologno Monzese, in provincia di Milano. È stato lo stesso giovane, un 23enne italiano di origine marocchina, a far scoprire il delitto: dopo il femminicidio, si è costituito al comando della Polizia locale e ha confessato.

Uccide la ex ventenne e si costituisce

Il femminicidio è avvenuto nella notte, in casa della vittima, dopo che lei, l’ex fidanzato e un’amica avevano trascorso la serata insieme in discoteca. La ventenne, che era studentessa di sociologia, secondo quanto emerso, è stata colpita da diversi colpi d’arma da taglio alla gola. Il ragazzo si è costituito all’alba. Attualmente è trattenuto nella caserma dei carabinieri di Cologno Monzese, in stato di fermo e sottoposto all’interrogatorio da parte del pm di turno, che ha anche svolto un sopralluogo nell’appartamento della vittima, dove si è consumato il femminicidio. Sul posto anche gli uomini del nucleo investigativo dell’Arma per i rilievi del caso.

A Cologno Monzese l’ultimo femminicidio di una lunga, drammatica lista

Sul caso indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica e il movente del delitto. Secondo la triste contabilità degli omicidi in Italia, tenuta dal ministero dell’Interno, su un totale di 184 omicidi commessi dal primo gennaio alla data del 23 luglio (ultimo dato utile, ndr), quelli che hanno visto come vittime le donne erano 65, delle quali 52 “uccise in ambito familiare/affettivo”, fra le quali più nel dettaglio 31 sono state uccise dai partner o dagli ex partner.