Femminicidio di Primavalle, trovato il coltello del killer. Un testimone: “Quel tipo faceva danni…”

“Siamo cresciuti insieme, Michelle era una brava ragazza”. Lo racconta a “Ore 14” su Raidue un vicino di casa più o meno coetaneo di Michelle Maria Causo, ritrovata senza vita ieri pomeriggio in un carrello per la spesa abbandonato accanto ai cassonetti di via Stefano Borgia, a Primavalle. Il ragazzino racconta tra l’altro che la mamma della 16enne aveva conosciuto il 17enne cingalese arrestato per l’omicidio: “L’ha conosciuto, lei gli aveva detto che è un bravo ragazzo”. “Qualche volta li vedevo insieme”, aggiunge il ragazzino, riferendosi a Michelle e al 17enne. E ancora: “Lui tutti lo conoscevano, già ce l’avevano un po’ di persone con lui, faceva i danni”.

I reperti del femminicidio di Michelle Causo, dal coltello ai vestiti

Era vestita all’interno del sacco in cui è stato trovato il corpo Michelle Maria Causo. La polizia ha sequestrato un coltello da cucina che potrebbe essere l’arma del delitto, per il quale è stato arrestato un coetaneo dell’adolescente. coltello da cucina è stato sequestrato dai poliziotti della Squadra Mobile che indagano sull’omicidio. Non è escluso che possa trattarsi dell’arma del delitto.

Le testimonianze della mamma e del padre della vittima

“L’ho conosciuto due o tre volte, un ragazzo molto educato, più del dovuto, un ragazzo debole, tanto che dissi a mia figlia quant’è carino”, racconta la madre di Michelle Maria Causo, intercettata da “Ore 14” su Raidue. La donna spiega che la figlia era uscita di casa verso le 11 e che dall’una meno dieci non riuscivano a rintracciarla: “Il telefono era staccato”.

“Ce l’hanno ammazzata senza motivo, come un cane. Era innamorato penso, non lo so, lei lo ha respinto perché lei ha un ragazzo da quasi due anni dall’altra parte di Roma, che ora è disperato. Non era incinta, lui non era niente, non stavano insieme, era un amico. Gli altri ragazzi dicevano che era un bravo ragazzo. Io non l’ho conosciuto, mia moglie sì. Era uno degli amici di Michelle”, commenta il papà di Michelle Causo, uccisa ieri pomeriggio a Primavalle, sempre ai microfoni della trasmissione Ore14 su Rai Due. “Mia figlia andava a scuola, sempre promossa. Il sabato e la domenica vedeva il fidanzato, un ragazzo d’oro che andava a scuola di mattina e lavorava in piscina di pomeriggio con i ragazzi disabili”, ha raccontato.