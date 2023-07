Bianca Berlinguer verso il passaggio a Mediaset: prevista una staffetta con Porro su Rete4

Bianca Berlinguer verso le tv di Berlusconi: quello che qualche anno fa sarebbe stato impensabile, è cronaca: l’ex direttrice del Tg3 è pronta infatti per approdare a Mediaset.

Dopo 34 anni in Rai, la Berlinguer si prepara infatti a una staffetta insospettabile. Condurrà infatti un programma in prima serata nonché la striscia di Stasera Italia, una settimana sì e una no, in alternanza con Nicola Porro, al posto di Barbara Palombelli. Quest’ultima condurrà invece un nuovo programma, tutto suo, oltre alla storica trasmissione Forum.

Berlinguer a Mediaset condurrà due programmi

Secondo quanto ricostruisce La Presse, il talk show in prima serata su Rete4 sarà probabilmente Controcorrente, condotto fino alla stagione appena terminata da Veronica Gentili, ora passata a Le Iene. La novità sostanziale sta nel fatto che la Berlinguer andrà in onda il martedì sera e Mario Giordano con il suo Fuori dal Coro si prenderà la prima serata del mercoledì. Confermati sempre su Rete4 gli appuntamenti di Quarta Repubblica al lunedì con Nicola Porro e di Dritto e Rovescio al giovedì con Paolo Del Debbio.

Su Raitre Giandotti o De Girolamo al posto di Cartabianca

A Mediaset dovrebbe sbarcare anche Myrta Merlino. La giornalista in uscita da La7 è in ballottaggio con Alessandra Viero per lo spazio che era di Barbara D’Urso o per la conduzione di una trasmissione completamente nuova, in palinsesto la domenica.

La Berlinguer dovrebbe invece essere sostituita in Rai da Monica Giandotti, che ha salutato Agorà (dove arriva da Sky Tg24 Roberto Inciocchi). Circolano però anche le ipotesi di Nunzia De Girolamo, in predicato di condurre un nuovo talk sul modello Funari oltre a Serena Bortone, che potrebbe anche prendere il posto di Massimo Gramellini. Pare confermato invece l’arrivo di Filippo Facci in Rai: il giornalista e scrittore dovrebbe condurre una striscia di cinque minuti, fra il varietà I fatti vostri, condotto nella prossima stagione tv da Tiberio Timperi e l’edizione delle ore 13 del Tg2.