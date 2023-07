Al via il festival “Rocky Marciano”. Un libro sul grande pugile italo-americano

Ripa Teatina è pronta ancora una volta a trasformarsi nel Borgo dei Campioni. E’ infatti iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Festival Rocky Marciano, ormai appuntamento di carattere nazionale, che porta alla ribalta delle cronache non solo sportive Ripa Teatina e l’Abruzzo e che è stata ufficialmente presentata in data 13 luglio nella Sala Corradino D’Ascanio della Regione a Pescara. Dopo la novità del 2022, quando il Festival della Letteratura Sportiva si era tenuto nelle consuete date estive con la cerimonia ufficiale del Premio spostata a novembre, quest’anno si torna alla formula classica con i due appuntamenti nel mese di luglio, dal 20 al 22.

Le prime 2 giornate saranno dedicate alla cultura, sotto la direzione artistica di Dario Ricci de IlSole24Ore, mentre l’ultimo giorno si terrà l’edizione numero 19 del Premio Marciano, dedicato alla celebrazione dei campioni di varie discipline che si sono particolarmente distinti nell’ultima annata agonistica. Assolutamente di spessore il programma del Festival della Letteratura Sportiva, che anche in questa edizione propone tanti appuntamenti di grandissimo interesse. Tra questi, senza dubbio la presentazione, in anteprima nazionale, del libro ”Rocky MARCIANO- Sulle tracce del mito (1923-2023)”, di Dario Ricci, edito da Lab FDG .

Imbattuto e immortale

Pseudonimo di Rocco Francis Marchegiano, Rocky Marciano fu campione del mondo dei pesi massimi dal 1952 al 1956 ed è stato l’unico campione dei pesi massimi della storia a ritirarsi imbattuto, difendendo il titolo sei volte. Il suo palmarès è di 49 vittorie e nessuna sconfitta. Tra gli avversari sconfitti il grande Joe Louis, anche lui inserito nel pantheon dei più grandi pugili di ogni sempre capitanato, ovviamente, da Cassius Clay. Marciano aveva le sue doti migliori nell’aggressività, nella resistenza fisica, nella grande capacità di incassare i colpi (con una particolare abilità nel limitarne i danni tramite dei repentini movimenti della testa) e, soprattutto, nel suo destro terrificante.