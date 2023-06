Vergogna ai funerali di Berlusconi, una donna: “Potevamo seppellirlo a Piazzale Loreto”. Ira della folla (video)

L’odio ideologico, l’astio politico e la stupidità provocatoria non arretrano neppure di fronte alla morte. Davanti al dolore. E nel momento solenne di un funerale. Così, in mezzo alla folla arrivata da ogni dove per rendere omaggio e tributare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, spunta il solito dissidente inopportuno pronto a sputare bile. Anzi, sono due i contestatori recatisi in piazza Duomo con il preciso intento di ostentare platealmente ostilità e acredine imbarazzante: un uomo e una donna che con scritte sulle magliette e invettive avvelenate, hanno provato a conquistarsi quei quindici minuti di mala-notorietà che non si negano a nessuno…

Funerali Berlusconi, espone il cartello “Vergogna di Stato”: insultato e allontanato dalla folla

Il primo contestatore deciso a sfidare la folla presente ai funerali di Berlusconi è stato un signore che ha sfidato buon gusto e folla dei presenti presentandosi in Piazza Duoma con addosso una maglietta con scritto “Io non sono in lutto” e un cartello “Vergogna di Stato”. L’uomo, duramente attaccato dai milanesi che gremivano la storica piazza e le vie adiacenti, ha cominciato a farsi notare già prima dell’inizio delle celebrazioni. Poi, quando le esequie hanno avuto inizio, le decine di persone arrampicate sul monumento a Vittorio Emanuele hanno fatto partire il coro “scemo, scemo”, mentre una signora nella piazza ha alzato l’ombrello e ha cominciato a colpire il cartello che il contestatore inopportuno sfoggiava, facendo sventolare la scritta “Vergogna di Stato”, fino a farlo cadere.

Funerali Berlusconi, una contestatrice in piazza Duomo: «Festeggio sua morte»

Buon per lui che gli agenti preposti alla sicurezza lo abbiano portato via, scortandolo su un mezzo della polizia in Via Carlo Cattaneo per l’identificazione. Appena prima, infatti, la folla lo aveva accerchiato e allontanato dalla piazza tra urla e ripetuti inviti ad andare «fuori dai cog…oni». Come lui, anche una signora arrivata alle esequie con il brand anti-lutto ha dovuto vedersela coi presenti infuriata per l’affronto. Dopo di loro, se possibile, un’altra signora è arrivata anche a fare di peggio. La contestatrice, una furia scalmanata, ha pensato bene di provocare i tantissimi presenti in Piazza Duomo inveendo con deliranti recriminazioni ai funerali di Berlusconi.

La contestatrice al colmo della vergogna: «Potevamo seppellirlo in piazzale Loreto»

«Una grande festa che sia morto. Potevamo seppellirlo in piazzale Loreto»: ha gridato la donna in Piazza Duomo – insieme a una serie di altri insulti contro Silvio Berlusconi – scatenando la reazione risentita e indispettita della folla arrivata per tributare l’ultimo saluto al Cavaliere. E ingaggiando con i presenti altri momenti di duro scontro verbale. «Lavati il cervello, hanno creato una razza di deficienti», alcune delle urla rivolte alla donna. Che poi a sua volta ha replicato: «Dovreste andarvi a nascondere». In realtà però, anche se nel suo caso, il suggerimento avrebbe dovuto valere esattamente al contrario…

Sotto, il video sulla contestazione di una donna ai funerali di Berlusconi rimbrottata dalla folla postato da Ala News su Youtube