Usa, viola lo spazio aereo di Washington e si schianta dopo l’inseguimento con gli F16. Quattro morti

Misterioso e drammatico incidente sui cieli della Casa Bianca. Un Cessna Citation ha seminato il panico questa mattina sullo spazio aereo di Washington. Il velivolo privato, con 4 persone a bordo, ha sorvolato uno spazio interdetto ai voli civili. E precisamente quella porzione di cielo che “protegge” la Casa Bianca. La notizia è riportata dalla Cnn che ha citato una fonte anonima.

Usa, Cessna viola lo spazio aereo della Casa Bianca

Il velivolo non ha risposto alle indicazioni fornite dalla torre di controllo. Dopo vari tentativi di mettersi in contatto con il pilota è scattato il protocollo di sicurezza. Le autorità statunitensi hanno lanciato aerei da combattimento F-16 per intercettare il velivolo civile. I jet in assetto da combattimento hanno prima cercato di raggiungere il Cessna a tutta velocità provocando un “boom sonico” su Wahsington Dc. Poi hanno monitorato la rotta del piccolo velivolo che non rispondeva alla torre di controllo. Per l’aereo privato, con 4 persone a bordo, non c’è stato nulla da fare.

L’inseguimento degli F16 e lo schianto

Il Cessna si è schiantato vicino alla George Washington National Forest in Virginia. La polizia ha riferito che i soccorritori non hanno trovato sopravvissuti a bordo dell’aereo, intestato a una società con sede in Florida. Al suo interno c’erano la nipotina di John Rumpel, titolare della società, sua figlia, la baby sitter della piccolina di due anni e il pilota. Secondo la testimonianza del magnate i tre passeggeri stavano rientrando a casa dopo una vacanza a Long Island, nei pressi di East Hampton, nei pressi di New York. Il tutto dopo aver fatto visita a Rumpel in Carolina del Nord.

Nessun sopravvissuto a bordo

“Gli aerei Norad erano autorizzati a viaggiare a velocità supersoniche. E un boom sonico potrebbe essere stato sentito dai residenti della regione”, comunica una nota del North American Aerospace Defense Command, aggiungendo che gli F16 hanno utilizzato anche razzi nel tentativo di attirare l’attenzione del pilota.