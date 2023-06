Un convoglio della Wagner si dirige a Mosca. Giallo su dove sia Putin, che ha un piano per bloccare la rivolta

Un convoglio della Wagner si dirige a Mosca. La Bbc ha verificato un video che mostra un convoglio Wagner di veicoli armati che viaggiano sull’autostrada M4, che collega Voronezh e Mosca attraverso la regione di Lipetsk. Il governatore della regione di Lipetsk ha chiesto ai residenti di rimanere a casa ed evitare di mettersi in viaggio, sia con i veicoli pubblici che con i mezzi privati. Le autorità regionali hanno anche cancellato tutti i servizi di autobus nella regione. Voronezh è una delle due città – l’altra è Rostov-sul-Don, situata più a Sud – dove i mercenari di Wagner hanno preso il controllo dei siti militari.

Putin a Mosca o è volato a Pietroburgo?

Il presidente russo Vladimir Putin «sta lavorando normalmente al Cremlino», dopo che il Gruppo Wagner ha giurato di rovesciare gli alti vertici militari del Paese. Lo ha assicurato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riporta la Tass. Una smentita delle voci che davano il presidente russo in volo verso San Pietroburgo. In precedenza diversi social hanno pubblicato lo screenshot preso dal sito di monitoraggio aereo Flight Radar che mostra il volo di un aereo governativo russo da Mosca a San Pietroburgo sostenendo che a bordo ci fosse Putin.

Esauriti i voli diretti da Mosca verso l’estero

I voli diretti da Mosca per l’estero sono andati esauriti. Lo riferisce il tedesco Der Spiegel dopo che sui social si è ipotizzato che l’elite russa si stia apprestando a lasciare la capitale. Diversi voli privati dalla Russia sono stati monitorati sulla piattaforma Flightradar24, aggiunge il sito del settimanale tedesco, mentre i biglietti aerei da Mosca per Tbilisi, Astana e Istanbul non sono più disponibili.

Eliminare Prighozhin e amnistiare gli uomini della Wagner

Il piano del presidente russo Vladimir Putin è di “eliminare” Yevgeny Prigozhin e offrire un’amnistia ai combattenti della Wagner. Lo riferisce una fonte vicina allo stato maggiore russo, citata dall’outlet russo IStories, in una notizia rilanciata da Meduza. Secondo la fonte, i militari russi non hanno sufficienti risorse per impedire a Prigozhin di raggiungere Mosca e stanno raccogliendo truppe da tutte le unità al fronte in Ucraina.

Il presidente russo ha intanto firmato una legge che consente l’arresto fino a 30 giorni di chi viola la legge marziale. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Tass. L’Autorità russa di controllo delle telecomunicazioni ha bloccato i social network del Gruppo Wagner per impedire la diffusione di appelli a partecipare alla rivolta dei mercenari guidati da Yevgeny Prigozhin.