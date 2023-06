Straordinaria scoperta archeolgica a Londra: un mausoleo romano tra i più intatti mai trovati in Gb

Straordinaria scoperta. Un mausoleo romano è stato scoperto da un’équipe del Museum of London Archaeology sotto un cantiere edile a sud di Londra. La scoperta, “incredibilmente rara”, è “il mausoleo romano più intatto mai scoperto in Gran Bretagna”. E vanta una pavimentazione interna e un “sorprendente mosaico”, ha spiegato il museo londinese in un comunicato.

Londra, rinvenuto mausoleo romano di grande valore

Nel sito sono stati rinvenuti anche 100 monete, frammenti di ceramica e tegole. Nell’area circostante sono state rinvenute più di 80 sepolture romane. Tutte prive di resti umani. Nei sepolcri sono stati trovati oggetti come perline di vetro e braccialetti di rame. Il team di ricercatori Museum of London Archaeology ritiene che i romani più altolocati dell’antica città fossero originariamente sepolti all’interno del mausoleo.”La scoperta di questo mausoleo romano e dei suoi mosaici testimonia la ricchezza del nostro passato”, ha dichiarato Catherine Rose, consigliere comunale del London Borough of Southwark, con orgoglio. L’anno scorso lo stesso team di archeologi ha trovato un grande mosaico romano nel sito. Sul sito di Southwark, vicino alla riva meridionale del Tamigi, verranno costruiti uffici, negozi e abitazioni. Ora che gli scavi sono terminati, il mausoleo dovrebbe essere restaurato ed esposto al pubblico.

Il mausoleo romano smantellato in età medievale

Il mausoleo fu quasi completamente smantellato, probabilmente in epoca medievale, ma ciò che rimane lascia intendere che si trattasse di un edificio importante, alto forse due piani, e fatto costruire da persone ricche, forse come tomba di famiglia (anche se non sono state trovate urne o bare: in compenso sono state trovate oltre 100 monete, resti di oggetti in metallo, frammenti di ceramica, alcune tegole. L’area attorno al mausoleo conteneva più di 80 sepolture, dove sono stati ritrovati vari oggetti: braccialetti di rame, vetri, monete, ceramiche, un pettine d’osso.