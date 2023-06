Pordenone, torna la “Scuola Amministratori” di FdI. Ciriani: «Pronti per nuove sfide»

Oltre cento fra iscritti e simpatizzanti di Fratelli d’Italia si ritroveranno sabato e domenica a Piancavallo, in provincia di Pordenone, per una due giorni di formazione. Il partito ripropone la “Scuola Amministratori”, un corso intensivo in cui unire studio, dibattiti e convivialità. “Un’iniziativa fondamentale per crescere insieme e fare squadra”, afferma il coordinatore di FdI Pordenone Emanuele Loperfido.

Ciriani: “In FdI preparazione politica e amministrativa. Fieri del nostro lavoro”

“L’ottimo numero di adesioni è un segnale forte: tutti, la base del partito quanto i suoi vertici, si sentono coinvolti attivamente in un progetto importante, politico, territoriale e sociale”, prosegue Loperfido. “Siamo arrivati con grande soddisfazione alla terza edizione della nostra Scuola di formazione per gli amministratori. La crescita costante e il consenso di FdI a Pordenone e provincia – afferma il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani – sono merito anche della qualità delle persone. La nostra è una famiglia unita e composta da persone preparate non solo politicamente, ma anche da un punto di vista amministrativo. Siamo fieri del lavoro fatto fino a oggi e siamo pronti ad affrontare tutte le sfide e le responsabilità che i nostri elettori vorranno affidarci”.

Il programma della “Scuola Amministratori” di FdI

Materie di approfondimento saranno: “Diritti e doveri degli amministratori”; “Il Bilancio e la gestione economico finanziaria dell’ente”; “Urbanistica al servizio di una visione politica del territorio”; “Comunicazione e utilizzo dei social network”; “Politiche per l’attrattività turistica del territorio”. “Gli iscritti – sottolinea ancora Loperfido – potranno ascoltare e confrontarsi con funzionari, professionisti di settore e amministratori come gli ex sindaci di Valvasone Arzene, oggi consigliere regionale, Markus Maurmair, e di Polcenigo, Mario Della Toffola. Il corso si concluderà con un relatore d’eccezione come il sindaco Alessandro Ciriani, che – aggiunge Loperfido – racconterà l’intensa esperienza da primo cittadino della nostra città oltre che da guida della Provincia”.