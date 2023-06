Pochi secondi, calandosi dall’alto: il blitz del Battaglione San Marco sulla nave dirottata (video)

Sono tre i migranti sbarcati dalla nave turca Galata Seaways e ricoverati all’Ospedale del Mare di Napoli, dopo il blitz dei marines del Battaglione San Marco nel Tirreno successivo al dirottamento da parte di un gruppo di clandestini e una quindicina di arresti. In due hanno accusato un lieve malore, mentre il terzo è ricoverato in ipotermia. Quest’ultimo è l’unico dei 15 migranti sbarcati a Napoli dalla nave turca per il quale non si è ancora risaliti alle generalità. Gli altri 14 sono 9 iracheni, 4 siriani e un iraniano. I migranti, fa sapere la Questura di Napoli, saranno collocati nel centro di accoglienza della Croce Rossa, eccetto due minori che saranno collocati presso un altro centro. Proseguono le indagini della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli su quanto avvenuto ieri a bordo della nave turca.

Il video del blitz della Brigata San Marco sulla nave turca

Intanto, sono state diffuse dal ministero della Difesa le immagini del blitz con il quale gli uomini del Battaglione San Marco della Marina sono intervenuti calandosi dagli elicotteri per neutralizzare il gruppo di migranti irregolari che aveva tentato di dirottare la nave. Un’operazione rapida ed efficace che, sebbene il cargo sia stato poi scortato in rada nel porto di Napoli dove era schierato un dispositivo di forze di polizia, è proseguita con la bonifica della nave. Nel blitz della Marina sono intervenuti due elicotteri, con gli uomini della Brigata San Marco che si sono calati sul cargo.