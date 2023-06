Nave sequestrata dai migranti nel Golfo di Napoli: catturati i dirottatori, equipaggio in salvo

I dirottatori della nave sequestrata dai migranti sono stati catturati. «Tutto è finito bene. I miei complimenti ai ragazzi del Battaglione San Marco, ai poliziotti e ai finanzieri. Hanno concluso una splendida operazione in collaborazione. Ognuno per la sua parte. Bravi!». Lo scrive su twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Conclusa, quindi, l’operazione a bordo della Galata Seaways, attualmente in rada a Napoli. Sono quindici le persone fermate a bordo, si tratta di 13 uomini e due donne.

Nave sequestrata dai migranti, l’allarme

Cominciano ad emergere i particolari. Il comandante ha riferito agli inquirenti di aver visto due clandestini armati di coltello che si aggiravano nella zona macchine della nave dove però non sono riusciti a entrare. A questo punto i due clandestini si sono ricongiunti con gli altri. Per questo motivo il comandante ha lanciato l’allarme. Rispondendo alle domande dei finanzieri e degli agenti della Squadra mobile di Napoli, i migranti hanno riferito di essere di nazionalità siriana, afgana e irachena.

Il tentativo di fuga per mare

La Guardia di Finanza e della Polizia di Stato ha cercato tutti i clandestini nascosti. Un intervento, quello dei nostri militari, non facile, essendo la nave molto grande e quindi con molte possibilità di nascondersi. Probabilmente, quando hanno sentito arrivare l’elicottero, i clandestini armati hanno provato a fuggire per mare ma la nave era circondata. La nave è stata poi scortata da due motovedette fino a raggiungere Napoli, dove attualmente si trova in rada poco distante da Castel dell’Ovo.

Il plauso al Battaglione San Marco

«Non c’è stato nessun ferito, nessun problema». La nave sequestrata dai migranti «è stata ripresa, l’equipaggio è in salvo», ha specificato il ministro, ospite di “Stasera Italia” su Rete 4. «Un plauso alla Marina con i militari della Brigata San Marco e alla Guardia di Finanza per il tempestivo intervento con il quale hanno sventato l’azione eversiva di alcuni clandestini su una imbarcazione turca in navigazione, all’altezza dell’isola di Ischia».. LÈ quanto ha scritto su Twitter Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.