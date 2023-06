Matteo Di Pietro, figlio di un dipendente del Quirinale, si era filmato col padre al volante di una Ferrari

La passione per le auto di lusso e per le corse in città Matteo Di Pietro, i ndagato per omicidio stradale per la morte del piccolo Manuel Proietti , la condivideva col padre. Circola infatti un video, in queste ore, in cui Matteo e il padre, amministratore della tenuta presidenziale di Castel Porziano, se ne vanno in giro su una Ferrari bianca presa a noleggio.

“Il regalo di Matteo al padre Paolo – spiega il Corriere – è un giro di 24 ore a bordo di una Ferrari Portofino bianca da 250 mila euro. In famiglia, insomma, c’è la passione per le auto di lusso. Meno per le cinture di sicurezza, che nessuno dei due indossa. La scena è stata girata sette mesi fa e dura circa un minuto”. Il video è stato pubblicato sul canale youtube del gruppo Theborderline, che guadagnava soldi con clic e like.

In duemila intanto hanno disertato il canale dei TheBorderline dopo l’incidente che è costato la vita al piccolo Manuel in via di Macchia Saponara, all’Axa. Gli Youtuber, fino al giorno della tragedia, contavano infatti 601mila iscritti mentre oggi sono a quota 599mila.

E si levano altre voci che in qualche modo tendono a mitigare le responsabilità del ragazzo alla guida del suv Lamborghini. Prima la sortita dell’avvocato, che ha dato la colpa alla smart. Poi un amico dell’indagato che fa un confuso video per discolpare Matteo Di Pietro e prendersela – che originalità! – con i giornalisti. “La vita di Matteo e delle persone che gli stanno intorno, come quella di Manuel, è già finita, è già distrutta. Non c’è bisogno che lui riceva insulti da persone che commentano avendo letto le news di giornalisti che guadagnano buttando m… su una situazione che è già gravissima”. Lo dice in un video postato sui social Cristiano F., amico (come lui stesso si presenta) dei TheBorderline.