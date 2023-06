Maltempo, ancora acquazzoni. Per il sole e il caldo occorrerà attendere la prossima settimana

Continua una certa instabilità su diverse aree d’Italia. Un vortice sulla Repubblica Ceca sta inviando aria fresca ed instabile che dal Nord-Ovest dell’Italia si sposta verso le regioni centrali. Da domani invece sarà un ciclone simil-tropicale a portare umidità e nubifragi verso Sardegna e poi il Centro-Sud. E’ quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilMeteo.it. Previsti temporali intensi, piogge persistenti, grandinate e colpi di vento.

Andrea Giuliacci, meteorologo e climatologo, spiega all’Adnkronos che ci sarà un ulteriore peggioramento del tempo nella parte centrale della settimana: “Attenzione ai temporali che colpiranno nelle ore centrali del giorno perché è in arrivo una perturbazione intensa che favorirà un aumento dell’instabilità. In alcune zone porterà anche nubi più scure e le temperature saranno leggermente al di sotto della norma. Ci saranno nuvole da nord a sud domani, anche se non mancherà qualche sprazzo di tempo bello”.

“Nella giornata di giovedì il tempo andrà migliorando al Nord e il maltempo insisterà soprattutto al Sud e nelle regioni centrali adriatiche”, spiega Andrea Giuliacci. “Nella parte finale della settimana la svolta, il sole dovrebbe guadagnare terreno e dovrebbe esserci un rialzo della pressione generalizzata e stabilizzarsi l’atmosfera. Per il caldo intenso c’è da attendere ancora un po’, a metà della prossima settimana, da mercoledì”, ha concluso Andrea Giuliacci.