“Macron deve opporsi alla Meloni. E’ come la Le Pen”: veleno del settimanale “L’Express”

Macron Meloni? Tra Italia e Francia “è il momento della riconciliazione. Ma è probabile che nascano altre crisi“. Il settimanale francese L’Express fa l’uccello del malaugurio, colpendo in gran parte dell’editoriale Giorgia Meloni. In un articolo dedicato all’incontro tra il premier ed Emmanuel Macron all’Eliseo, ‘L’Express’ ricorda come si sia “finalmente svolto il previsto incontro tra Antonio Tajani e la sua omologa francese Catherine Colonna”; quindi cita la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che “si è recato in Francia ai primi di giugno per inaugurare la mostra “Napoli a Parigi”.

Il veleno dell’Espress contro la Meloni

“Perché nonostante le tensioni – osserva – Parigi e Roma hanno interessi comuni. Al di là delle questioni economiche, hanno la stessa posizione sulla guerra in Ucraina e sull’aumento dei prezzi dell’energia”. Ma non si possono escludere nuove crisi diplomatiche, che anzi, secondo il “velenoso” settimanale, “è probabile che emergano”. Per la premier italiana si tratta della prima visita in Francia, durante la quale “sosterrà la candidatura di Roma per l’Esposizione Universale del 2030”, si legge; ma “non è l’unico obiettivo del suo viaggio”. Emmanuel Macron e Giorgia Meloni “dovrebbero cogliere l’occasione per affrontare alcuni temi chiave”. In agenda: l’attuazione del Trattato del Quirinale, firmato nel 2021, che inquadra le relazioni franco-italiane. Si parlerà anche di tematiche europee, preparazione del Consiglio Ue del 29 e 30 giugno e il vertice Nato dell’11 e 12 luglio, secondo l’Eliseo. “I loro scambi saranno anche l’occasione per riaffermare il comune sostegno all’Ucraina”.

“Tra Italia e Francia sorgeranno altre crisi”

Il settimanale francese non nutri molta fiducia su questo incontro. Sembra fare il verso a Stampa e Repubblica che hanno presentato l’incontro come un evento last minute, per depotenziare l’impotanza stategica e le prospettive del bilaterale. O come il Domani, che scrive un articolo velenoso contro la premier. Da quando è salita al potere, Giorgia Meloni ha già incontrato informalmente Macron a Roma. Si sono anche visti a margine di eventi internazionali. Ma questa prima visita a Parigi è molto attesa, perché i rapporti tra Francia e Italia dall’autunno 2022 si sono deteriorati. Un tema specifico cristallizza le tensioni: l’immigrazione, scrive il settimanale, che ricorda la vicenda Ocean Viking con le dichiarazioni del ministro dell’Interno Gérald Darmanin nel novembre 2022. Ministro che ha “nuovamente dato fuoco alle polveri” a maggio definendo l’Italia incapace di risolvere i problemi legati ai migranti. A seguire l’annullamento della visita del ministro Tajani. E ricorda anche come tre mesi prima, la presidenza francese avesse “già irritato l’Italia organizzando una cena all’Eliseo in onore del capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky. Era stato invitato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma non Giorgia Meloni”.

L’astio del settimanale francese: “Macron deve opporsi a Giorgia Meloni”

Molta ironia, molta zizzania, molto astio. Ora è il momento della riconciliazione, si legge. Poi, in cauda venenum: “Tuttavia, è probabile che sorgano altre crisi diplomatiche. Emmanuel Macron deve opporsi a Giorgia Meloni”, aggiunge L’Express, citando lo storico di sinistra Marc Lazar: “Ha affrontato e affronta ancora Marine Le Pen. Non può avere un atteggiamento diverso con questi due leader di estrema destra. Tanto più che le elezioni europee si stanno avvicinando rapidamente”.