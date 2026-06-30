Choc a Torino: nordafricano aggredisce brutalmente due donne nella stessa via. Arrestato per violenza sessuale

Foto: Ansa / Ansa (Foto d'archivio)

Doppia violenza sotto la Mole

Le donne in salvo grazie all'intervento di passanti e negozianti. L'immigrato bloccato dagli agenti in Piazza Emanuele Filiberto, all'angolo con Via Sant'Agostino. Una delle vittime picchiata con forza e poi derubata, ricoverata in ospedale dopo un pugno in pancia e diversi fendenti in faccia

Quello vissuto a Torino da una studentessa universitaria francese e da una turista russa 33enne, è stato un interminabile pomeriggio di terrore e violenza. Venerdì 26 giugno, le strade del centro si sono trasformate nel teatro dell’ennesimo incubo urbano, firmato da un cittadino nordafricano sulla trentina, arrestato in flagranza dalla Polizia con le pesantissime accuse di violenza sessuale e rapina. Un episodio drammatico che riaccende prepotentemente i riflettori sul tema della sicurezza nelle nostre città, troppo spesso derubricato dalla sinistra a “percezione” o a strumento di propaganda…

Choc a Torino, nordafricano aggredisce con violenza due donne in strada

Intanto, però, il bilancio parla di due giovani donne aggredite a pochi minuti di distanza l’una dall’altra in Via Santa Chiara. La prima vittima, una studentessa universitaria francese, è stata brutalmente bloccata, spinta contro il muro e palpeggiata dal maniaco. Solo le sue urla e il coraggioso intervento di un negoziante, che l’ha messa al sicuro all’interno della propria attività, hanno evitato il peggio.

Le vittime picchiate e palpeggiate brutalmente

Ma la furia dell’immigrato – che poi gli agenti hanno intercettato e fermato in evidente stato di alterazione psicofisica – non si è placata. Durante la fuga, infatti, l’uomo ha incrociato una seconda donna, un’altra vittima: una cittadina russa di 33 anni. Senza un briciolo di pietà, lo straniero l’ha colpita con un pugno in pancia e diversi fendenti in faccia. La vittima, come riferisce il sito di Torino Today, ha provato a sottrarsi alla violenza rifugiandosi all’interno del portone di un palazzo che si era appena aperto. Ma l’uomo l’ha seguita nel cortile interno, dove ha continuato a riempirla di pugni fino a scaraventarla a terra. Tentando di abusare di lei, e rubandole pure il cellulare.

Nordafricano aggredisce due donne nella stessa via nel giro di breve: passanti e negozianti evitano il peggio alle due vittime

Solo il sopraggiungere di alcuni passanti, attirati dalle grida strazianti della vittima, ha messo in fuga il criminale. La donna, intanto, è finita all’Ospedale Molinette a causa delle pesanti percosse subite e delle ferite riportate dopo la brutale aggressione. Poi, grazie alle precise descrizioni fornite dalle vittime, dai testimoni (tra residenti e commercianti), gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Centro hanno intercettato e bloccato il nordafricano poco distante, in Piazza Emanuele Filiberto. E alla fine, riconosciuto da vittime e residenti, per l’aggressore si sono spalancate le porte del carcere.