James Senese distrugge i Maneskin: “Un gruppo vuoto, pensano solo a togliersi le mutande”

“I Maneskin? Un gruppo vuoto, oltre la presenza scenica cosa resta? Hanno bisogno di togliersi le mutande per fare successo?”. Così l’artista James Senese in un’intervista a tutto tondo al quotidiano ‘La Ragione’. A 78 anni compiuti James Senese, pseudonimo di Gaetano Senese, musicista, sassofonista, compositore, cantante e attore italiano, storico musicista di Pino Daniela, detta ancora la linea musicale per molti e pubblica il ventunesimo disco in studio, ‘Stiamo cercando il mondo’, da lui interamente scritto, musicato, arrangiato e prodotto.

James Senese contro i Maneskin e in difesa del sud

“Non è un lavoro a tavolino. Ogni giorno cerco di creare delle dimensioni, capito?”, mette subito in chiaro. Col suo verso “Non vogliamo vivere in un mondo che non c’è” Senese fornisce un assist: “È un riferimento a ciò che ci circonda, al sistema malato, ma la musica ci salverà”. Anche se la discografia è cambiata e non si vendono più dischi. “Questi tempi di streaming mi stanno stretti; il tutto e subito ci ha rovinati. Non esiste più quella costruzione, quella preparazione di una volta”. “Chi segue la moda va fuori moda -dice Senese- Non è soltanto una questione di Nord e Sud, anche se il Meridione soffre ancora un complesso d’inferiorità. Ma quello non finirà mai, lo chiamiamo razzismo. In realtà vantiamo una cultura fortissima, Napoli per prima”.

Nonostante la sua profonda napoletanità, il capostipite del neapolitan power boccia i nuovi esponenti, da Liberato a Geolier: “Non raccontano la città, la nostra cultura. Sono dei mistificatori… “. Senese apre a sorpresa a Sanremo. “Andrei volentieri, da solo, per scombussolare tutto”, confessa. Si lamenta invece del silenzio di Bruce Springsteen a Ferrara: “Qualcuno sotto gli avrà consigliato così… Poteva almeno dire una parola”.