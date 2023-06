Maneskin: sesso, corna e rock ‘n roll. Damiano lascia Giorgia Soleri, Victoria si fidanza con una donna

Corna sì o corna no? Arriva la smentita e l’annuncio, da parte del frontman dei Maneskin, Damiano David, che conferma quanto circola nel gossip da qualche giorno: lui e la storica fidanzata Giorgia Soleri si sono lasciati. A confermarlo è stato proprio l’artista attraverso le stories di Instagram dopo la diffusione di un video su TikTok, poi diventato virale, nel quale si vede il cantante della band romana baciare un’altra ragazza in un locale.

“Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore – precisa Damiano su Instagram -. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”, la richiesta del cantante sui social. Il frontman dei rock band e l’influencer facevano coppia fissa dal 2017 si sono lasciati.

Damiano, Giorgia Soleri e la nuova fiamma di Victoria

La donna “baciata” da Damiano sarebbe Martina Taglienti, amica di Victoria De Angelis. dichiaratamente bisessuale, che nelle stesse ore pubblica foto su Instagram con una nuova fidanzarta E c’è un dettaglio rivelato dai social che confermerebbe che possa trattarsi di lei: Giorgia Soleri e Victoria hanno smesso di seguirsi su Instagram. Solo un caso? Victoria, durante le sue vacanze a Formentera, si è fatta scattare foto mentre bacia e abbraccia la sua nuova fiamma, la modella di origini brasiliane e olandesi Luna Passos, volto di alcune campagne di importanti brand. Una piccola vendetta contro Martina e Damiano?