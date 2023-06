Il governo al completo, l’omaggio di Schlein, il forfait di Conte: chi ci sarà e chi no ai funerali di Berlusconi

Tutte le massime istituzioni italiane, a partire dal presidente Sergio Mattarella, e pressoché tutta la politica, domani, renderanno omaggio a Silvio Berlusconi, prendendo parte ai funerali di Stato che si terranno nel Duomo di Milano alle 15. Le eccezioni sono davvero pochissime. Hanno annunciato che non parteciperanno, senza fornire particolari spiegazioni, Giuseppe Conte, l’Alleanza Verdi e Sinistra, i Radicali. Comprensibilmente assente, invece, Romano Prodi, colpito proprio oggi dal grave lutto della perdita dell’amata moglie Flavia Franzoni. Per il resto ci saranno tutti, Elly Schlein compresa.

Conte non ci sarà, Elly Schlein sì. Renzi e Calenda tra i primi a confermare

I dem, secondo quanto appurato dall’agenzia di stampa Adnkronos, dovrebbero essere rappresentati da una vera e propria delegazione, della quale dovrebbero far parte i capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia. Dalle file dell’opposizione ci saranno anche Matteo Renzi e Carlo Calenda, tra i primi a confermare la propria presenza. Presente anche Benedetto Della Vedova per +Europa.

La Commissione Ue manda Paolo Gentiloni. Restano segreti i nomi dei leader internazionali

Paolo Gentiloni, poi, parteciperà in veste istituzionale: rappresenterà la Commissione Ue su richiesta della presidente Ursula von der Leyen. Nelle file della cattedrale di Milano ci sarà inoltre Manfred Weber, presidente del Ppe, ovvero la “casa” europea di FI. Restano coperti da segreto, invece, i nomi dei leader internazionali che potrebbero partecipare. Si parla del premier ungherese Viktor Orban, dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamed e si ipotizza la presenza di diversi altri leader tra le 2mile personalità che potranno trovare spazio nel Duomo. Molto accreditato anche l’intervento di ministri degli Esteri di nazioni amiche. Ma per ora non si può che restare nel campo delle ipotesi: su tanta riservatezza pesa la questione della sicurezza. Confermata, invece, la presenza degli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito: Christian Masset, Viktor Elbling e Ed Llewellyn.

Meloni guida la presenza di governo e centrodestra. Anche Bossi parteciperà ai funerali di Berlusconi

Scontata, poi, la fortissima presenza del governo, che sarà al completo, e del centrodestra, a partire dal premier Giorgia Meloni, che stasera si è anche recata ad Arcore per fare visita alla Camera ardente. Fra le presenze più incerte, ma per meri motivi di salute, si poteva considerare quella di Umberto Bossi, che lo scorso settembre ha compiuto 81 anni. Invece, anche il Senatur, accompagnato dal figlio Renzo, verrà a salutare l’amico e alleato di vecchia data, che nelle scorse ore aveva definito “un fratello per tanti anni”. Numerosa, poi, dovrebbe essere anche la presenza dei ministri che parteciparono ai vari governi Berlusconi.

Non solo politica: sport, finanza, grande imprenditoria

Ma ai funerali di Berlusconi sono attesti esponenti di primo piano di tutti i settori dei quali il Cav è stato protagonista indiscusso per decenni, spesso cambiandoli per sempre. Alle esequie sono attesi il gotha dell’imprenditoria italiana e dall’alta finanza, le vecchie glorie del Milan del Cavaliere, a partire da Franco Baresi, che è già stato alla camera ardente del fondatore di Forza Italia in qualità di vicepresidente del Milan e di amico storico dell’ex premier. Della nuova stagione calcistica dei rossoneri saranno presenti il presidente Paolo Scaroni e l’ad Giorgio Furlani; immancabile poi la squadra del Monza e i vertici del club, ultimo sogno calcistico del Cav. Si raccoglieranno in Duomo i volti noti di Mediaset, ma anche della tv pubblica.