Francia: arrestato Galtier, allenatore del Paris Saint-Germain: è accusato di discriminazione

Arrestati perché sospettati di discriminazione. Una storia che potrebbe interessare non solo ai garantisti, ma anche a quanti temono la deriva liberticida annidata nelle buone intenzioni. L’arresto è scattato a Nizza e ne sono rimasti vittima l’allenatore del Paris Saint-Germain Christophe Galtier e suo figlio adottivo (e agente) John Valovic-Galtier. I fatti risalgono al campionato 2021-’22, quando Galtier allenava l’Olympique Gymnaste Club di Nizza. La denuncia, invece, risale all’aprile di quest’anno. Ad accusare lui e il figlio di aver pronunciato commenti discriminatori e razzisti (comportamenti puniti in Francia con l’arresto fino a 24 ore), l’ex direttore sportivo dell’Ogc Julien Fournier.

Con Galtier in manette anche il figlio adottivo

Accuse sempre fermamente respinte dal tecnico, che ha anche presentato denuncia per diffamazione. Nel frattempo, la procura nizzarda ha interrogato anche diversi calciatori della squadra locale. È anche vero, come aveva rivelato il giornalista Romain Molina, che i rapporti tra accusatori e accusati non erano dei migliori. Ne fa fede l’email inviata da Fournier a Dave Brailsford, direttore sportivo di Ineos (la società britannica proprietaria del club di Nizza), per lamentarsi di Galtier e Valovic. In particolare, li accusava di lamentarsi dei troppi calciatori «neri e musulmani» in squadra.Già girava voce che l’allenatore avesse chiesto ai giocatori di religione islamica di non rispettare il ramadan, ma l’email di Fournier è cosa diversa poiché accusa chiaramente di discriminazione Galtier.

Avrebbe discriminato neri e musulmani nel club di Nizza

Che ora, oltre che dalle accuse è costretto anche a vivere sotto protezione. Ha infatti ricevuto oltre 5mila tra messaggi di insulti e minacce di morte. Galtier, di cui si è parlato di recente anche da noi come possibile allenatore del Napoli campione d’Italia, ha subito l’esonero dal Paris Saint-Germain nonostante abbia vinto lo scudetto, l’ennesimo per il club parigino. Ma è anche vero che il titolo nazionale conta assai poco per i tifosi, interessati – invece – a conquistare la Coppia dei Campioni, l’attuale Champion’s League. Ma è possibile che dietro il suo esonero c’entrino anche le accuse di discriminazione verso neri e musulmani. La proprietà del Psg, com’è noto, è del Qatar.