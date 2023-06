Blinken: “Ammiriamo la leadership di Meloni”. Tajani: “Presto il premier incontrerà Biden”

“I nostri pensieri sono con voi, pensiamo al popolo italiano”. Il segretario di Stato Antony Blinken ha presentato le condoglianze per la morte di Silvio Berlusconi direttamente ad Antonio Tajani. La notizia della scomparsa del leader azzurro, infatti, è arrivata negli Stati Uniti nel pieno della visita istituzionale del ministro degli Esteri, vicepremier e coordinatore di Forza Italia. E ha costretto a uno stravolgimento di tutti i piani, per consentire al ministro di rientrare in Italia prima del tempo programmato. “Oggi è un momento molto difficile per me e per l’Italia, sono grato al segretario Blinken per la flessibilità”, ha detto Tajani nella conferenza stampa che comunque si è tenuta al termine del bilaterale e nel corso della quale il segretario di Stato americano ha anche detto che “ammiriamo la forte leadership di Giorgia Meloni”.

Blinken: “Ammiriamo la forte leadership di Meloni”

Blinken, quindi, ha raccontato che “non ho mai avuto l’opportunità di incontrare” Silvio Berlusconi, “o di lavorare con lui”, ma, ha sottolineato, era una “figura straordinariamente significativa per la vita italiana, la vita pubblica, politica del Paese”, e “molte amministrazioni americane negli anni hanno lavorato con lui”. “Non avendolo mai incontrato – ha aggiunto – volevo estendere le mie condoglianze alla famiglia e al popolo italiano”.

La condoglianze per la morte di Berlusconi

Il segretario di Stato americano, ha spiegato Tajani, “ha accettato di modificare il programma per permettermi di rientrare in Italia. Gli sono grato, lo considero un altro gesto di amicizia nei confronti dell’Italia e lo ringrazio per le condoglianze”. “Berlusconi è stato un eroe per milioni di italiani, per difendere la libertà nella quale credeva”, ha aggiunto Tajani, assicurando che “continueremo a lavorare per difendere il valore della libertà, il suo progetto va oltre la vita terrena”.

Tajani: “Preso Meloni negli Usa per incontrare Biden”

“Stare qui è un modo di ricordare l’amicizia di Berlusconi per gli Stati Uniti, che di fronte al Congresso ribadì la lunga storia di relazioni politiche fra i nostri Paesi, dove si fondono le nostre visioni di democrazia e di libertà”, ha quindi ricordato Tajani, riaffermando la solidità di quell’amicizia e anticipando che “presto ci sarà la visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti“. “La premier – ha chiarito – vedrà il presidente Joe Biden per rafforzare ulteriormente la partner” tra i due Paesi. “Il governo Meloni – ha affermato Tajani – manterrà le tradizionali posizioni dell’Italia in merito alle principali sfide internazionali: saremo un Paese credibile, stabile e affidabile”.