Berlusconi, i funerali di Stato mercoledì nel Duomo di Milano. Proclamato il lutto nazionale

Si terranno mercoledì 14 giugno alle 15, nel Duomo di Milano, i funerali di Stato di Silvio Berlusconi, in occasione dei quali il governo ha proclamato il lutto nazionale. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo di Milano Mario Delpino. Non sarà invece allestita alcuna camera ardente negli studi Mediaset, come invece era trapelato a inizio giornata. A darne comunicazione è stata la stessa Cologno Monzese, spiegando che “contrariamente a quanto annunciato da indiscrezioni di stampa, per motivi di sicurezza non saranno allestite camere ardenti all’interno degli studi televisivi Mediaset né altrove”. Una camera ardente in forma privata è stata allestita invece a Villa San Martino, dove stamane è arrivata la salma trasferita dal San Raffaele.

Bandiere a mezz’asta e lutto nazionale per i funerali di Berlusconi

Oltre al lutto nazionale, il governo ha deciso anche l’esposizione a mezz’asta delle bandiere su tutti gli edifici della Pubblica amministrazione, delle ambasciate e dei consolati. “A seguito del decesso del dottor Silvio Berlusconi, già presidente del Consiglio dei ministri – si legge nel dispositivo firmato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano – si dispone dal 12 al 14 giugno 2023 l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero. Il 14 giugno 2023, giornata di celebrazione delle esequie di Stato, è dichiarato lutto nazionale”.

Il messaggio di cordoglio di Mantovano

“La scomparsa di Silvio Berlusconi – ha detto il sottosegretario – mi addolora profondamente. Sono sinceramente vicino ai familiari, alla comunità di Forza Italia, e a quanti gli hanno voluto bene. Con lui si spegne un grande leader politico europeo e un grande italiano. Le sue intuizioni, le sue battaglie, il suo impegno hanno trasformato la nostra Nazione e hanno aperto spazi di libertà autentica. Che il Signore – ha concluso Mantovano – gli conceda di riposare in pace”.

La sospensione dei lavori parlamentari

Sospese, inoltre, le sedute di Camera e Senato, che, così come Palazzo Chigi, hanno disposto le bandiere a mezz’asta non appena appresa la notizia della morte di Berlusconi. Mercoledì le aule parlamentari si asterranno dai lavori. Ugualmente accadrà al consiglio regionale della Lombardia, dove la decisione è stata assunta all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo, e in numerose altre amministrazioni italiane.