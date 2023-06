Metsola: “Grazie Silvio, protagonista in Italia e in Europa”. Weber: “Un grande combattente”

La morte di Silvio Berlusconi provoca un’eco enorme all’estero e sulla stampa internazionale. La notizia, rimbalzata fuori dai confini nazionali, è commentata dai principali leader e i capi di Stato stranieri. Tutti, a qualsiasi latitudine politica, ne riconoscono lo straordinario protagonismo e la proverbiale resistenza.

Metsola: il combattente che ha guidato il centrodestra

“È il combattente che ha guidato il centrodestra. E che è stato protagonista della politica in Italia e in Europa per generazioni. Padre, imprenditore, eurodeputato, presidente del Consiglio, senatore. Ha lasciato il segno e non sarà dimenticato. Grazie Silvio”. Così via social Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, tra le prime a rivolgere il suo pensiero all’ex premier. La Commissione europea “porge le sue condoglianze alla famiglia di Silvio Berlusconi e al popolo italiano”. E diffonderà più tardi una dichiarazione sulla scomparsa del fondatore di Forza Italia. Lo dice il portavoce capo Eric Mamer, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, spiegando che la presidente Ursula von der Leyen è ora in volo verso il Brasile.

Il presidente del Ppe: non dimentichiamo l’energia e la dedizione

“Addolorato per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile. Non dimenticheremo l’energia e la dedizione con cui ha lavorato per la sua amata Italia, per la sua famiglia politica e per i suoi ideali europei. Riposa in pace”. Così il presidente del Ppe a Strasburgo, Manfred Weber. “Se ne è andato il grande combattente”, scrive invece su Twitter il premier ungherese Viktor Orban pubblicando una foto che lo ritrae con Silvio Berlusconi con scritto, in italiano, “riposa in pace amico mio!”.

Le Pen: una figura atipica, una carriera folgorante

Marine Le Pen ricorda Berlusconi come una “figura atipica, con una vita straordinaria e una carriera folgorante. Ha indubbiamente lasciato un segno nella vita politica italiana”, scrive su Twitter porgendo le sue condoglianze all’Italia in lutto”. Il primo ministro olandese Mark Rutte sottolinea la forte personalità di Berlusconi, che fu il primo presidente del Consiglio italiano con cui ha lavorato. “Lo ricorderò come un politico sorprendente e appassionato. Ho trasmesso le mie condoglianze a Giorgia Meloni per conto del governo olandese. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e gli altri cari”.

Putin: grande saggezza e decisioni lungimiranti

Di “un vero amico”, parla Vladimir Putin. “In Russia verrà ricordato come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i due paesi” Italia e Russia”, si legge in una nota riferita dal Cremlino. “La sua morte è una perdita irreparabile e un grande dolore”. Il presidente russo ricorda infatti che di Berlusconi ”ammirava sinceramente la saggezza e la capacità di prendere decisioni lungimiranti”.