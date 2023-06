Bambina scomparsa, il “giallo” della casa occupata e della donna volata giù dal balcone

Nessuna traccia, per il momento, della bambina peruviana di 5 anni, Mia Kataleya Chicllo Alvarez, scomparsa dall’ex hotel Astor nel quartiere fiorentino di Novoli. “L’ipotesi più probabile è che la bimba, siccome stava giocando, possa essersi allontanata, magari seguendo un altro bambino. Speriamo che sia con un adulto che possa prendersene cura. In questo momento non abbiamo elementi che possano comprovare una cosa o un’altra”, ha detto il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze.

Bambina scomparsa a Firenze, il “giallo” del palazzo occupato

Le indagini sulla scomparsa della bambina peruviana Mia Kataleya Chicllo Alvarez, sparita dal pomeriggio di sabato 10 giugno dal cortile dell’ex hotel Astor, in via Maragliano, nel quartiere fiorentino di Novoli, spaziano in ogni direzione e gli investigatori dei carabinieri stanno facendo approfondimenti su ogni dettaglio che sta emergendo. La mamma della bimba, Caterina, e la famiglia del fratello che vivono nello stesso stabile occupato nelle ultime settimane avrebbero avuto discussioni e screzi con altri inquilini. A fine maggio, insieme ad altri, sarebbero stati aggrediti e costretti a barricarsi in una stanza mentre alcuni occupanti cercavano di sfondare la porta, armati di coltelli. In quell’occasione una donna equadoriana si sarebbe gettata da una finestra facendo un volo di sette metri, senza tuttavia gravi conseguenze.

La madre di Katia si sente male

Lieve malore, intanto, per la madre della bimba, che ha avuto un crollo emotivo a fine mattinata: questa mattina è stata soccorsa dai sanitari del 118 con un’ambulanza che è giunta all’ex hotel Astor dove vive la sua famiglia peruviana nell’edificio occupato da un centinaio di persone. La piccola Kata è stata vista l’ultima volta tra le 13 e le 15 di ieri nel cortile dello stabile occupato di via Maragliano 100. Indossa una maglietta bianca e pantaloni lunghi rosa. Nel frattempo continuano le segnalazioni da parte dei cittadini sui possibili avvistamenti della bimba: c’è chi ritiene di averla vista salire su un tram con tre adulti.

Nelle ricerche della bambina sono stati “attivati due diversi team di unità cinofile molecolari, una dei volontari VAB della città metropolitana di Firenze e una del Centro Cinofili Carabinieri di Firenze”, dicono i carabinieri del capoluogo toscano, spiegando che le “due unità, già nell’immediatezza conseguente alla denuncia, hanno setacciato per tutta la notte grossa porzione dell’area urbana in cui ricade l’edificio ove la scomparsa dimorava. Gli esiti sono stati negativi”.

Sono stati anche attivati i Vigili del fuoco di Firenze che hanno perlustrato l’argine del vicino Mugnone, con esito negativo. “Vi sono ben 3 reparti che procedono nelle indagini e nelle ricerche, quelli di Stazione Santa Maria novella, il Nucleo operativo e il Nucleo investigativo” concludono i carabinieri.