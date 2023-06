Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: ricerche a tappeto e appelli social, ma di lei nessuna traccia

Una foto che la ritrae in un momento come tanti di una giornata qualunque, e gli abiti indossati al momento della scomparsa che i familiari indicano sui social sono i riferimenti in mano agli investigatori per ritrovare la bimba di 5 anni di origine peruviana scomparsa da ieri pomeriggio a Firenze. Elementi di ordinaria quotidianità che oggi per la piccola Cataleya diventano il faro per il illuminare le ricerche a tappeto in corso da ore e il buio di una sparizione improvvisa e misteriosa che ha gettato nell’angoscia un’intera città.

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze

Sono ore di ricerche a tappeto e ore di angoscia quelle che scandiscono le attività degli inquirenti al lavoro sul caso. Un caso partito dall’ex Hotel Astor, al momento occupato da diverse famiglie. La bambina, che vive lì con la madre, è sparita da lì: la mamma, rientrando dal lavoro, ieri non l’ha trovata lì ad aspettarla. Cataleya – che secondo quanto riferito sui social dai suoi parenti indossava una polo bianca e pantaloni viola – sembra essersi volatilizzata nel nulla, e finora dalle ricerche concentrate nell’area di Novoli – ma comunque estese a una zona più ampia – non emerge ancora nessuna notizia.

La mamma torna dal lavoro e non la trova

Come spiegano all’Adnkronos i carabinieri del capoluogo toscano «abbiamo subito attivato il piano per le persone scomparse e messo in campo tutte le forze disponibili. Siamo attivi con le unità cinofile, ma si sono mossi anche privati cittadini che ci affiancano nelle ricerche». Una mobilitazione ingente e generosa, quella scattata per ritrovare la piccola, a cui partecipano anche i vigili del fuoco e la comunità peruviana, cui appartiene la famiglia della bambina. Controlli con unità cinofile sono stati condotti anche lungo gli argini del torrente Mugnone. Tanti gli appelli diffusi sui social e via WhatsApp per cercare Cataleya e invitare chiunque avesse notizie a fornirle.

Ricerche a tappeto e appelli social

Secondo quanto riferisce tra gli altri sul caso il sito di Today.it, allora, «la bimba sarebbe sparita intorno alle 13. Poco prima di far perdere le proprie tracce avrebbe bisticciato con un cuginetto. Spesso stava a casa dello zio quando la madre era assente. A un certo punto ieri la piccola avrebbe deciso di scendere in casa propria ma quando la madre ha fatto ritorno a casa la piccola era sparita. La madre una volta tornata a casa dal lavoro non l’ha trovata. L’ha cercata ovunque, poi è andata dai carabinieri per denunciare la scomparsa». Una sparizione inquietante su cui in queste ore frenetiche di perlustrazioni e appelli social, le ricerche fino a questo momento non hanno dato ancora nessun risultato.