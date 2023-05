“Where is Puglia?”: il principe William (come in un film di Checco Zalone) parla con Alessia da Taranto (video)

Sembra la scena di un film di Checco Zalone, ma è accaduto davvero a Londra: circola da alcune ore il video di una turista tarantina, Alessia Palmisano, che ferma a Londra il principe William e lo invita a venire in Puglia.

Il bizzarro fuori programma è avvenuto il giorno prima della cerimonia di incoronazione di Re Carlo: il principe si avvicina alla gente assiepata in strada dietro le transenne. Tra loro c’è anche la 27enne Alessia Palmisano, farmacista di Palagianello, comune del Tarantino. La turista pugliese gli stringe la mano e gli dice in un inglese maccheronico: «Ti aspettiamo in Puglia». «Where is Puglia?», chiede a quel punto il principe del Galles William. In un’esilarante replica la giovane inizia ad orientarlo, spiegando che la regione si trova al Sud dell’Italia e gli domanda se abbia mai sentito parlare di Bari o Taranto. William ha quindi congedato la turista arrivata dalla Puglia, augurandole buon divertimento durante il suo soggiorno nella capitale britannica.

Un video girato ieri ma divenuto virale in queste ore. È stato rilanciato oggi anche dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: “La forza della Puglia, i pugliesi! Siamo come il prezzemolo in ogni minestra!”, commenta su Facebook il governatore pugliese.

Proprio oggi il principe del Galles, ha giurato fedeltà al padre, re Carlo III, nel corso della cerimonia di incoronazione all’Abbazia di Westminster con la formula di rito: «Io, William principe del Galles, ti prometto la mia lealtà, e ti porterò fedeltà e sincerità, come tuo vassallo nella vita e nel corpo. Che Dio mi aiuti».