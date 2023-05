Tsunami di destra nel Lazio: sinistra ko ad Aprilia, Velletri, Anagni e Rocca di Papa

Tsumami di destra nella provincia di Roma, sulla scìa del trionfo nazionale del centrodestra ai ballottaggi. Il centrodestra si è aggiudicato le quattro sfide del ballottaggio nelle province di Roma, Frosinone e Latina. Ad Aprilia Lanfranco Principi (nella foto in alto) è il nuovo sindaco con il 52,8% delle preferenze, contro il 47,1% di Luana Caporaso, alla guida di una cordata di liste civiche. A Velletri l’avvocato Ascanio Cascella con il 53% strappa la poltrona al sindaco uscente del Partito democratico Orlando Pocci. A Rocca di Papa Massimiliano Calcagni batte il candidato di centrosinistra Francesco De Santis. Anche in questo caso la percentuale è 53 a 47. E’ Daniele Natalia, invece, il nuovo sindaco di Anagni. Sostenuto da una coalizione di centrodestra, ha ottenuto al ballottaggio 5.852 voti, pari al 57,98%. Lo sfidante, Alessandro Cardinali, ha avuto 4.242 preferenze (42,02%).

La destra vince nel Lazio, la soddisfazione di FdI

“Congratulazioni a Ascanio Cascella e Massimiliano Calcagni, eletti sindaci a Velletri e Rocca di Papa. Due grandi risultati nella provincia di Roma. La federazione provinciale di FDI ha lavorato tantissimo per raggiungere questo obiettivo. Il centrodestra conferma di avere una grande classe dirigente sul territorio e di essere compatto e il buon governo a livello amministrativo come a livello nazionale, viene premiato dai cittadini. Con la creazione di una filiera tra Governo, Regione e Comuni e daremo sempre piu’ risposte ai cittadini”, commenta il senatore di Fdi Marco Silvestroni, presidente provinciale di Roma per Fratelli d’Italia. “Complimenti ai nuovi sindaci di Velletri e Rocca di Papa, Cascella e Calcagni, per lo straordinario risultato ottenuto in due cittadine considerate storicamente roccaforti del centrosinistra. Per il centrodestra si tratta di una grande affermazione e la conferma che quando fa gioco di squadra è vincente. Con questo voto i cittadini si sono espressi chiaramente per la discontinuità amministrativa e per l’inizio di una nuova stagione politica”, dichiara la consigliera regionale di Fdi, Edy Palazzi.