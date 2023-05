Si chiama Skynex l’arma segreta di Kiev e arriva dall’Italia: la rivelazione di un quotidiano svizzero

L’arma segreta di Kiev arriva dall’Italia: sono infatti prodotti in Italia (alle porte di Roma) alcuni dei componenti del sistema di difesa aerea Oerlikon Skynex, pronti a venire impiegati in Ucraina entro i prossimi mesi.

Secondo il quotidiano elvetico SonntagsZeitung, in Ucraina i sistemi di difesa aerea prodotti in Italia, ma progettati da un’azienda che ha sede in Svizzera, portebbero già essere operativi.

Si tratta di due sistemi di difesa antiaerea Skynex, progettati dalla divisione Rheinmetall Air Defence – la ex Oerlikon -, che ha sede a Zurigo. In particolare i cannoni antiaerei fabbricati in Italia fanno parte del sistema di difesa Skynex, che viene impiegato contro aerei e droni russi.

Lo stabilimento italiano, che lavora alla componentistica, sorge alle porte di Roma e appartiene alla Rheinmetall Italia. Un’azienda che fa parte dello stesso gruppo ed è leader nella difesa aerea e nella tecnologia radar. L’azienda, con diversi dipendenti, ha più di cinquant’anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di radar per la sorveglianza e l’inseguimento aereo nella banda di frequenza ed è stata designata come “radar house” di Rheinmetall.

Che cos’è Skynex e come funziona

La sua produzione si concentra nel campo dei sistemi di difesa a corto e cortissimo raggio. cannoni antiaerei di Oerlikon potrebbero già essere attivi contro aerei e droni russi.

Come ricostruisce Repubblica, «questa fornitura è nata all’inizio dell’estate 2022. Il governo Scholz voleva aumentare il supporto all’Ucraina, anche per superare le critiche sulla scarsità degli aiuti militari tedeschi, ma non c’erano aziende in grado di produrre armi contraeree in tempi rapidi. Allora il gruppo Rheinmetall ha offerto una soluzione: costruire nell’impianto alle porte di Roma della sua controllata Rheinmetall Italia Spa», dato che la costituzione elvetica vieta le forniture a Paesi belligeranti.

«Da Roma il premier Draghi e l’allora ministro della Difesa Lorenzo Guerini hanno dato via libera e Berlino ha finanziato la commessa con 194 milioni di euro: 182 per i cannoni e i radar, 12 per i veicoli. Ma non è escluso che la produzione venga esteso con fondi dell’Unione Europea. Il contratto prevedeva che le consegne iniziassero a gennaio 2024 ma Rheinmetall Italia ha anticipato i tempi e una batteria con quattro semoventi Skynex è già arrivata nella capitale ucraina a Pasqua. Finora Skynex è stato impiegato solo dal Qatar per proteggere gli stadi dei Mondiali di calcio contro il rischio di droni usati dai terroristi. «Le consegne – scrive Repubblica – sono state concretizzate dal governo di centrodestra con un ponte aereo per la Polonia: un sostegno finora segreto, che aiuta a comprendere i ringraziamenti del presidente Zelensky al premier Meloni».

