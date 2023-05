Prepara una tavoletta di cioccolato alla marijuana, la mangia e finisce in ospedale

Il “dolce stupefacente” ha prodotto conseguenze quasi immediate. Momenti di grande paura in un’abitazione di Giussano, comune in provincia di Monza e Brianza. Una donna è stata colta da un forte malore e da allucinazioni, Così si è reso necessario l’arrivo immediato dei soccorsi. E si è scoperto che aveva ingerito una tavoletta di cioccolato alla marijuana. È quanto accaduto a una 44enne, con precedenti per spaccio.

Cioccolato alla marijuana, la donna riversa a terra

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno effettuato un intervento risolutivo. Sono infatti entrati nell’appartamento della donna insieme ai sanitari del 118. Hanno trovato la quarantaquattrenne riversa a terra con accanto l’anziana madre che era in stato di forte preoccupazione. Dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio. Gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di ricostruire che la donna si era sentita male dopo aver consumato una intera tavoletta di cioccolato alla marijuana che lei stessa aveva preparato nei giorni scorsi. Cioè, il tristemente famoso “dolce stupefacente”. La donna è stata nuovamente segnalata all’autorità amministrativa quale assuntrice di stupefacenti.