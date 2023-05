Autista del bus accoltellato: aveva chiesto di mettere la museruola al cane a una coppia di stranieri

Sono stati invitati a scendere dall’autobus perché il loro cane era senza museruola. Di tutta risposta i due – una coppia venezuelana- hanno reagito nel peggiore dei modi contro l’autista del bus che la donna ha accoltellato. Una scena drammatica in un mezzo pubblico a Trieste. Bloccati e arrestati dalla polizia sono due sudamericani, 49nne lui e 47enne lei. Tutto ha avuto inizio quando la coppia venezuelana è salita sul bus. I due avevano il cane al guinzaglio ma senza museruola. Allora i controllori hanno fatto notare che la museruola è obbligatoria sui mezzi pubblici. invitandoli a rispettare le regole. Questo “rimprovero” ha scatenato l’inferno perché i toni si sono subito alzati.

Autista di bus accoltellato, come è degenerata la situazione

La coppia venezuelana, presumibilmente in preda all’alcol, si è scagliata contro i controllori, aggredendoli. A bordo c’erano altri passeggeri increduli alla vista di quel che stava accadendo. L’autista dell’autobus, un cinquantenne, per evitare di far degenerare la situazione, ha bloccato il mezzo. Immediatamente è uscito dalla cabina di guida e si è avvicinato nel tentativo di riportare la calma. Ma i due sudamericani non si sono fermati. Il conducente ha preso il telefono e ha chiamato il 112. Ma la donna ha sfilato un coltello e l’autista del bus è stato accoltellato. Lei, infatti, gli ha piantato sul fianco il coltello. Fortunatamente il colpo si è conficcato nella cintura dell’uomo. Secondo gli agenti, i due erano ubriachi quando sono saliti sull’autobus. A bordo hanno prima molestato alcuni passeggeri e poi litigato con i dipendenti della Trieste Trasporti. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.