Pnrr, Metsola elogia Fitto e “spegne” la sinistra: “Sta facendo un ottimo lavoro”

Sul Pnrr arriva l’elogio della presidente del Parlamento Europeo. Sinistra zittita. La premier Giorgia Meloni rassicura sulla tempistica per la revisione del Pnrr; mentre il suo ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ribadisce l’intenzione del governo di portare a casa tutti i fondi messi a disposizione dall’Unione europea e chiesti dall’Italia. Di fronte a una sinistra che preferisce il gioco al massacro. domenica, ospite del programma “Che tempo che fa”, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha confermato: «Il Pnrr? Non conosco tutti i dettagli. Ci sono stati due pagamenti ed il terzo è in arrivo. Il ministro Fitto sta facendo un lavoro ottimo». Con il governo italiano, le discussioni «continueranno, il lavoro sta procedendo e sono ottimista», ha aggiunto Metsola. Detto in una trasmissione che ha riservato il peggio al governo è stato un bel sentire e vedere.

Pnrr, Fitto incontra i governatori. E incassa l’ok delle Metsola

Intanto il lavoro sul Pnrr procede. Dopo le riunioni dello scorso 25 maggio, il ministro agli Affari Europei, Coesione, Sud e Pnrr Raffaele Fitto sta proseguendo gli incontri con le regioni. Nella mattinata è stata la volta dagli incontri con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, della Regione Campania, Vincenzo De Luca, della Regione Lazio, Francesco Rocca; con governatore della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Gli incontri proseguiranno nel pomeriggio con i presidenti delle regioni Abruzzo, Lombardia e Toscana, Marco Marsilio, Attilio Fontana ed Eugenio Giani.

Pnrr, Metsola elogia Fitto

“L’intento è di ottimizzare le possibili sinergie tra le misure delle politiche di Coesione programmazione 2014-2020, 2021-2027 e il Pnrr- : lo ha chiarito Fitto facendo il punto sullo stato dell’arte dell’attuazione dei programmi- ; a partire da quelli della programmazione 2014-2020. Una ricognizione che consentirà l’impiego ottimale dei fondi fino a oggi non gestiti in maniera sinergica ed efficiente, con ovvie ricadute sulla disparità tra i territori”.

Fitto, Pnrr, cabina di regia mercoledì

Intanto la cabina di regia sul Pnrr è in programma per mercoledì. «Il nostro piano è il più grande d’Europa, e una sua revisione richiede una verifica attenta per scongiurare il rischio di fare in fretta e male. La scadenza per proporre modifiche è il 31 agosto e Fitto sta lavorando con la Commissione e le singole amministrazioni per assicurare la piena attuazione degli interventi. Siamo nei tempi – sottolineava Meloni in un’intervista al Messaggero -. La capacità di spesa è un problema storico. Accorpare la delega del Pnrr a quella delle Politiche di coesione nasce proprio da questa esigenza».

Bonaccini: “Positivo l’incontro con Fitto”

“L’incontro con il ministro Fitto andato molto bene. Praltro ci eravamo già parlati pochi giorni fa” in occasione dell’incontro in Emilia Romagna; “con la presidente Von der Leyen. Da un lato, il ministro ha confermato la volontà di arrivare il prima possibile a un accordo con le Regioni per i Fondi di sviluppo e coesione: e per noi vorrebbe dire centinaia di milioni di euro. Noi siamo già pronti con la destinazione dei progetti: gran parte dei quali andranno alla lotta al dissesto idrogeologico e sulla rigenerazione urbana”. Così il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, lasciando l’incontro con il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR.