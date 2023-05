Pil in crescita, Foti: “I dati Istat lo certificano: la politica economica del governo Meloni è vincente”

I dati Istat che registrano sia la crescita del Pil superiore alle stime già rialzate sia la frenata dell’inflazione registrata a maggio “certificano come la politica economica portata avanti dal governo Meloni sia vincente”. A dirlo è stato il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, dando voce a una soddisfazione diffusa nel partito.

Foti: “I dati Istat certificano che la politica economica del governo Meloni è vincente”

“Dati incoraggianti e positivi arrivano stamane dall’Istat: il Pil italiano continua a crescere più di altre nazioni dell’area euro e degli Usa, con performance migliori di quelle di Francia e Germania”, ha sottolineato Foti, ricordando che “nel primo trimestre del 2023, infatti, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,6% rispetto al trimestre precedente e dell’1,9% nei confronti del primo trimestre del 2022, con previsioni ottimistiche di aumento intorno all’1% nel 2023”. “Dopo anni in cui la recessione e la stagnazione si sono inesorabilmente alternate – ha commentato Foti – questi fatti, incontestabili e prodotti in soli 8 mesi di governo, consentono alle imprese e alle famiglie italiane di guardare con fiducia al futuro”.

Congedo: “Dalle misure messe a terra risultati immediati e tangibili”

Anche per Saverio Congedo, capogruppo di FdI in commissione Finanze alla Camera, “ancora una volta i dati confermano che con il presidente Meloni al governo aumenta la fiducia degli italiani e delle imprese nel futuro”. “Le misure messe a terra in questi primi mesi di governo – ha aggiunto – stanno portando a risultati immediati e tangibili. La strada che stiamo percorrendo è quella giusta e lo dimostrano i fatti con buona pace dei soliti detrattori”.

Antoniozzi: “Crescita del Pil ancora migliore del previsto, andiamo avanti”

Il vicecapogruppo a Montecitorio, Alfredo Antoniozzi, poi, dopo aver a sua volta ricordato che “le ipotesi di crescita del nostro Pil per il 2023 sono ancora migliori di quanto previsto e migliori di altri Paesi europei a conferma della bontà dell’azione del governo Meloni”, ha chiarito che “non manchiamo di umiltà e non perdiamo di vista l’obiettivo reale che è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati”. “Sul Pnrr – ha aggiunto – saremo all’altezza, anche se ci saremmo aspettati una reazione del corpo politico tendente a comprendere gli errori compiuti in fase di partenza dai precedenti esecutivi e la capacità che abbiamo avuto di recuperare Il terreno perso lo scorso anno”.