Nonno abusa della nipote mentre riposa nel letto matrimoniale: il racconto della ragazza

Nonno abusa della nipotina. L’accusa è gravissima, le indagini stanno cercando di far piena luce su una vicenda che sconvolge un’intera comunità . Ed è l’ennesimo caso che viene fuori negli ultimi mesi. I carabinieri di Bernareggio hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un 67enne. È ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale nei confronti di una minore. Gli accertamenti sono scaturiti dalla denuncia presentata a marzo scorso dalla madre di una adolescente.

Il nonno abusa: quelle “particolari attenzioni”

La donna ha riferito che la figlia le aveva confidato che, nel dicembre 2022, mentre era a casa dei nonni, avrebbe ricevuto delle attenzioni particolari dal nonno. Le indagini hanno consentito di appurare come l’uomo – approfittando del fatto che la nipote stava riposando nel letto matrimoniale – si sarebbe avvicinato alla stessa strusciandosi e palpeggiandola. Aveva indotto la ragazza ad alzarsi e uscire velocemente di casa per poi chiamare la mamma e raccontarle l’accaduto.

L’arresto dell’indagato, che finisce in carcere

L’indagato è stato arrestato e condotto presso il carcere in attesa di dover rispondere davanti gli inquirenti dei reati contestatigli. Il mese scorso, invece, si è riparlato di un altro caso di nonno, stavolta. Un padovano di 74 anni, residente in un comune della cintura urbana, davanti ai giudici del Tribunale collegiale è stato condannato a tre anni e 8 mesi per avere abusato dei suoi quattro nipotini. L’accusa è violenza sessuale