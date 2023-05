Nek a Forlì spala fango coi volontari sulle note di “Laura non c’è”. E Cricca non è da meno

Posta sui social le immagini del disastro che hanno colpito al cuore la sua Emilia Romagna, ma non resta lì a guardare: Nek si unisce agli angeli del fango per dare una mano agli sfollati e a chi ha perso tutto durante l’alluvione, documentando nelle ultime storie dal suo account Instagram la condivisione di un incredibile lavoro svolto dai e con i volontari alle prese con la drammatica situazione in cui versa la zona di Forlì. Una zona in cui strade e case, invase dall’acqua e ricoperte di fango, a furia della natura placata, stanno a testimoniare l’apocalisse che si è abbattuta sulla regione…

Nek, cuore romagnolo, si unisce ai volontari a Forlì

Un disastro che Nek ha scelto di guardare in faccia e rispetto al quale si è rimboccato le maniche, determinato a fare la sua parte, anche caricando volontari e spalatori con le note di Laura non c’è. E sempre rilanciando quello che per lui è un credo imprescindibile: “L’unione fa la forza”. Certo Laura Pausini, altra romagnola doc, ha annunciato che devolverà il cachet degli spettacoli a Venezia ai comuni di Solarolo, Castelbolognese e Faenza. Alla sua terra martoriata dall’acqua… E di sicuro Nek non è il primo degli artisti a scendere in campo per la regione, in ginocchio dopo l’alluvione. Ma è sicuramente il primo a farlo sul posto: mani e piedi nel fango, e testa bassa a spalare detriti in cerca di un ritorno alla normalità quanto più prossimo possibile.

Nek scende in campo accanto agli angeli del fango

Un esempio di generosità d’animo e di solidarietà concreta, quello offerto da Nek, che anche un giovane talento della musica, appena uscito dall’ultima edizione di Amici, ha voluto seguire fattivamente. Ancora in queste ore, infatti, i social danno notizia del fatto che anche Giovanni Cricca, originario di Riccione, si è unito agli “angeli del fango” durante il weekend per aiutare a spalare nelle zone di Cesena e Faenza, tra le più devastate dall’alluvione.

E Cricca, appena uscito da Amici, segue il suo esempio

«Ciao ragà, sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto!», ha postato sui suoi profili. Immagini che fanno il paio con quelle pubblicate da Nek nella zona di Forlì…